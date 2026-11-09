Самарские таможенники уличили директора оренбургской фирмы в валютных аферах на 30 млн рублей

Сотрудники самарской таможни возбудили уголовное дело в отношении директора оренбургской фирмы. Ему вменяют незаконные переводы денег на счета нерезидентов.

По версии правоохранителей, мужчина заключил шесть внешнеторговых контрактов на приобретение и поставку товаров из Киргизии и Турции. Продавцам он перечислил 30,7 млн руб., но условия договоров не были исполнены.

Уголовное дело возбудили по п. "б" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ.