В Самаре водитель Kia сбил женщину и скрылся

В воскресенье, 8 ноября, в Самаре автомобилист скрылся с места ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 14:50 водитель Kia Soul, двигаясь по двору у дома № 217 по ул. Ново-Вокзальной, сбил 26-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть. После этого автомобилист скрылся.

Пострадавшую доставили в больницу, но госпитализация ей не потребовалась.

Правоохранители в итоге выяснили, что за рулем Kia был 63-летний мужчина.