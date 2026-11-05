В Тольятти столкнулись Kia и Lada Granta, двух пострадавших госпитализировали

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В среду, 4 ноября, в 4:00 в Центральном районе Тольятти не поделили дорогу Kia K5 и Lada Granta, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области