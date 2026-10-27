Две иномарки столкнулись в Ставропольском районе

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Во вторник, 27 октября, около 10:00 на трассе Тольятти — Узюково — Димитровград столкнулись автомобили Toyota и Kia Rio, сообщает облГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"