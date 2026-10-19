В Тольятти иномарка сбила шестилетнего велосипедиста на тротуаре

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В воскресенье, 18 октября, в Комсомольском районе Тольятти автомобиль Ford Focus сбил шестилетнего мальчика, который передвигался по тротуару на велосипеде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области