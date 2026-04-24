Почти в городе: какие коттеджные поселки строят рядом с Самарой

Тренд на покупку частных домов сохраняется. Помимо факторов приватности, комфорта и связи с природой подпитывают его и экономические условия: более низкая цена кв. метра, чем в многоэтажных новостройках, и более широкий спектр льготных ипотечных программ. Ведь зачастую дома строят за городом, а значит, есть шанс получить сельскую ипотеку всего под 3%. Вот и под Самарой появляется всё больше и больше коттеджных поселков. Публикуем обзор тех, что строят поближе к городу.

Коттеджный анклав

Целая плеяда коттеджных поселков (КП) выстраивается в сельском поселении Светлое Поле Красноярского района. Наибольшее количество сосредоточено в районе реки Кондурча. Например, в Городцковке находятся КП "Фэмили-Парк" и "Лесмой", а на границе с Жареным Бугром — "ЭкоПарк".

Сама деревня расположена неподалеку от районного центра, Красного Яра, но не сильно развита. Фактически есть одна центральная улица, вдоль которой расположен основной жилой массив. Причем обычных сельских домиков осталось не так много. Их вытесняют коттеджи.

Из поселков сейчас в активной стадии строительства находится "ЛесМой", расположенный у леса и озера. Предлагаются дома площадью от 85 до 126 кв. метров, возведенные из газобетона по типовым проектам. Планировка предусматривает кухню-гостинную, санузлы и комнаты (их количество зависит от площади дома), а также небольшие террасы. Стоимость, согласно сайту поселка, начинается от 6,2 млн рублей. Однако на "Авито" указаны варианты и за почти 14 млн рублей.

Застройщик обязался обустроить все инженерные коммуникации в поселке, построить дороги, провести интернет и установить круглосуточное видеонаблюдение. Также планируется организация пляжа и банного комплекса. Территория поселка будет ограждена забором, въезд — через КПП с охраной по пропускам.

Из действующих крупных магазинов в Городцовке есть только "Пятерочка". Зато в деревне — два теннисных корта и спорткомплекс "Ассет-Арена". Что касается социальной инфраструктуры, то ближайшие школы, детские сады и поликлиники находятся в поселке Мирном и Красном Яре.

Согласно "Яндекс. Картам", до Самары (в район ТЦ "Мега") ехать на машине около 25-30 минут. Пробки часто бывают на въезде в город. Особенно — летом. Общественного транспорта в деревне, конечно, немного. На маршрутке № 5 можно добраться до Красного Яра, откуда до Центрального автовокзала курсирует автобус № 110, или до поселка Мирный, откуда до проспекта Кирова ездит автобус № 113. Время в пути до конечных остановок займет около двух часов.

С видом на горы

Еще один коттеджный поселок в Светлом поле — "Ново-Царево". Его строят в центре села Малая Царевщина Красноярского района. Локацию называют престижной благодаря виду на Жигулевские горы. Да и это видно невооруженным глазом. От деревни в населенном пункте мало, что осталось. Старые дома сносят, а вот число коттеджей растет.

Существенный вклад внесет "Ново-Царево". По данным застройщика, сейчас завершается строительство первой очереди поселка на 84 дома. Сдача запланирована на второй квартал 2026 года, но часть объектов уже распродана.

К покупке предлагаются как таунхаусы (100 кв. метров), так и отдельные одно- и двухэтажные дома площадью от 100 до 160 кв. метров с участками в 4-7 соток. Возводят их по типовым проектам из керамзито-бетонных блоков с утеплителем. Планировка предусматривает кухню-гостинную, санузлы и комнаты (их количество зависит от площади дома).

Цены на сайте поселка не указаны (по запросу), но, согласно данным сервиса "Домклик", они варьируются до 7,5 до 14,9 млн рублей в зависимости от площади, планировки, стадии строительства и других факторов.

В плане инфраструктуры застройщик обещает провести все инженерные коммуникации, заасфальтировать дороги, сделать детские и спортивные площадки. В шаговой доступности работают супермаркеты "Пятерочка", "Ближний" и другие магазины, а также аптека.

Образовательная инфраструктура в селе представлена только частными школой и детсадом. Ближайшие государственные учреждения находятся в поселке Волжском. Из медучреждений в Малой Царевщене есть фельдшерско-акушерский пункт Красноярской районной центральной больницы. Сама ЦРБ — в Красном Яре (около 30 минут на машине).

Самара близко. До границы города (в районе моста через реку Сок) около 15-20 минут езды на машине. Примерно за 20-30 минут можно через трассу М-5 "Урал" доехать до Московского шоссе. Время в пути зависит от наличия пробок, но возникают они там не часто. Хотя летом вероятность попасть в заторы на Московском и Красноглинском шоссе возрастают.

Из общественного транспорта около Малой Царевщины останавливается только автобус № 113. Путь пешком до остановки из "Ново-Царево" займет около 30 минут.

У магистрали Центральной

Этот коттеджный поселок находится в поселке городского типа Стройкерамика Волжского района — практически у въезда в Самару. Округа обжитая. В шаговой доступности поселок городского типа Петра Дубрава, неподалеку — микрорайон Кошелев-Парк. Из природных красот рядом находится лес Дубовый Гай.

Сама "Александровская роща", согласно сайту поселка, застроена на 64% (более 150 домов) и частично заселена. В продаже находится довольно много объектов. Это одноэтажные и духэтажные коттеджи площадью от 106 до 260 кв. метров, построенные из газобетона по типовым проектам в стилях шале и хай-тек. Планировка — частично свободная, санузлы — совмещенные. Есть варианты с террасами и балконами, встроенными гаражами и саунами. Продают дома вместе с земельными участками. Цены варьируются от 9,45 до 15,9 млн рублей.

Застройщик заверяет, что все коммуникации проведены. Также инфраструктура поселка включает асфальтированные дороги, тротуары из брусчатки, освещенные улицы, озеленение, видеонаблюдение, детскую и спортивную площадки. В южной части обещают сделать зону отдыха с рестораном, кино на открытом воздухе и местом для релаксации. При этом поселок закрытый — въезд через шлагбаум. Обслуживает всё это управляющая организация.

Что касается связи с Самарой, то плюсом стало соседство с недавно построенным участком магистрали Центральной, который выходит на Ракитовское шоссе и проспект Карла Маркса. Благодаря этой дороге, до границы города жителям придется ехать на личном авто всего около 10-15 минут. Поездка до Московского шоссе займет 20-30 минут. Но, конечно, время в пути зависит от дорожной обстановки. Пробки чаще всего возникают на съездах с Центральной, Московском и Ракитовском шоссе, проспекте Карла Маркса.

До остановок общественного транспорта придется прогуляться около 20-30 минут. Благо рядом находится поселок Петра Дубрава, где курсируют маршрутки, на которых можно добраться даже до центра Самары: № 396 и № 480. Есть также возможность дойти до Северного шоссе, где ездит 67-й автобус, но дорога проходит по пустоши, да и тротуаров там нет.

В плане образовательной, медицинской и торговой инфраструктуры опять же помогает обжитая округа. В Петра Дубрава есть школа, два детсада, супермаркеты, отделения почты и банков, аптеки, отделение Волжской центральной больницы с поликлиникой, дневным стационаром и неотложкой. Есть и небольшое количество заведений общепита, где готовят шашлыки и роллы. Общественных зон мало, и они довольно устаревшие.

В Кошелев-Парке развлечений побольше. Там есть и своя достопримечательность — "Золотая пирамида", и конный клуб, и парк аттракционов, и несколько кафе, но тоже с простым меню. Также в микрорайоне расположены две школы и четыре детсада, поликлиника Волжской ЦРБ для детей и взрослых.