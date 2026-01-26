16+
Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

РЖД выставили на торги здание бывшей поликлиники в Сызрани

СЫЗРАНЬ. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ОАО "РЖД" выставило на продажу здание бывшей поликлиники в Сызрани. За 66 млн руб. потенциальному покупателю предлагается нежилое здание общей площадью 5 069,9 кв. м и земельный участок площадью 37 338 кв. м.

Фото: https://property.rzd.ru

Кирпичное строение в пер. 5-й Монтерский было возведено в 1974 году. Инженерные коммуникации в нем отсутствуют. Зданию требуется ремонт.

"Объект расположен в зоне малоэтажной жилой застройки г. Сызрань недалеко от трассы М-5, отлично подойдет для размещения гостиничного комплекса, базы отдыха, строительства торгового центра", — говорится в документах. 

Торги пройдут 6 февраля.

