16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито Недвижимость: доля ипотечных сделок достигла максимума за 2025 год Жилой комплекс «ЗИМ Галерея» открывает доступ к эксклюзивам из закрытого пула квартир 86% покупателей разочарованы классом своего жилья В Самаре обсудили стандарты качества жилья и развитие городской среды Примерно треть жителей ПФО планируют обзавестись загородными домами в течение года

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Авито Недвижимость: доля ипотечных сделок достигла максимума за 2025 год

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По данным технологической платформы Авито недвижимость доля ипотечных сделок в России достигла максимума за 2025 год — на первичном рынке составила 71%, на вторичном — 30%. В течение года доля ипотечных сделок продолжала увеличиваться, на первичном рынке прибавив 20 п. п. к началу года и 3 п. п. к сентябрю, на вторичном — 16 п. п. Количество отправленных в банк заявок в ипотечном сервисе Авито Недвижимости возросло на 18% за ноябрь, а число кейсов одобрений — на 17%.

Восходящий тренд объясняется как снижением ключевой ставки, так и возросшим интересом к Семейной ипотеке на фоне ожидаемых изменений. С февраля 2026-го родители ребенка до 6 лет смогут покупать только один объект с применением льготной ставки (сейчас это может сделать каждый из супругов и при определенной схеме купить два объекта). В целом Семейная ипотека, а также другие субсидируемые государством программы (например, Дальневосточная и арктическая ипотека) остаются драйвером продаж новостроек. На первую приходится до 80% всех выданных на первичном рынке жилищных кредитов.

В топ регионов по доле сделок с ипотекой на первичном рынке по итогам месяца вошли Тыва (98% сделок), Кабардино-Балкария (94%), Адыгея (86%), Хакасия и Пензенская область (по 84%), Оренбургская область (82%), Кемеровская и Томская области, а также Красноярский край (по 81% в каждом). Среди столичных агломераций наибольшая доля сделок с ипотекой на первичном рынке в ноябре 2025 года была в Московской области (72%) и Москве (60%). В Ленинградской области и Санкт-Петербурге доли ниже: 58% и 52% соответственно. Это говорит о том, что местные застройщики активно используют рассрочку как дополнительный финансовый инструмент стимулирования спроса.

"Ноябрь показал рекордный результат в 2025 году по числу расчетов условий в ипотечном сервисе Авито Недвижимости. Общее количество отправленных в банки анкет за месяц выросло на 18%, а кейсов одобрений — на 17%. На фоне снижения ставки ЦБ РФ и будущих изменений по Семейной ипотеке пользователи перешли к активным действиям: они не просто рассчитывают условия, а предметно взаимодействуют с банками. Поскольку программа имеет лимиты, дополнительные средства на покупку недвижимости заемщики получают за счет рыночной ипотеки. Сегодня её можно взять через ипотечный сервис Авито Недвижимости по ставке от 18% годовых", — комментирует Артур Ахметов, руководитель бизнес-направления "Ипотека, страхование и сделочные сервисы" Авито.

На вторичном рынке доля сделок с использованием ипотеки по итогам ноября 2025 года составила 30% (+1 п. п. за месяц, +16 п. п. к январю). Регионами-лидерами по доле ипотеки на вторичном рынке в отчетном месяце стали Чукотский АО (53%), Тыва (41%), Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский АО и Архангельская область (по 37%), Ямало-Ненецкий АО и Магаданская область (по 35%), а также Амурская область (34%). Среди столичных агломераций наибольшая доля была отмечена в Московской (23%) и Ленинградской областях (21%). В Санкт-Петербурге с использованием ипотеки на вторичном рынке в отчетном месяце совершили 19% сделок, в Москве — 17%.

* по данным Роскадастра

Гид потребителя

Последние комментарии

Gleb Petrov 07 сентября 2024 16:10 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...

Анна Линго 17 августа 2024 19:08 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4