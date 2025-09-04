ППК "Роскадастр" и "Авито Недвижимость" подписали на ВЭФ соглашение об информационном взаимодействии

ППК "Роскадастр" и технологическая платформа "Авито Недвижимость" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке заключили соглашение об информационном взаимодействии в целях развития цифровых сервисов в сфере недвижимости. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ППК "Роскадастр" Вадим Здоренко и заместитель управляющего директора "Авито" Михаил Рыженков.

"Одним из приоритетных направлений деятельности ППК "Роскадастр" и "Авито Недвижимость" является развитие цифровых услуг и сервисов. Это открывает широкие перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе в области создания инструментов для анализа рынка недвижимости. Уверен, обмен лучшими практиками будет способствовать повышению качества и скорости оказания услуг в сфере земли и недвижимости гражданам, бизнесу и государству", — сказал Вадим Здоренко.

В рамках соглашения ППК "Роскадастр" и "Авито Недвижимость" интегрируют свои сервисы для взаимного обмена сведениями об объектах недвижимости, что позволит создать углубленную аналитику рынка на основе данных о сделках и объектах.

"Это соглашение становится отправной точкой для масштабного проекта по интеграции данных и сервисов, которое поможет миллионам пользователей "Авито Недвижимость" и Росреестра эффективнее решать жилищные вопросы и предпринимательские задачи. Общее сотрудничество позволит повысить прозрачность рынка недвижимости, упростить процедуры поиска и оформления сделок, а также получать объективную оценку рыночной или кадастровой стоимости. Все это положительно скажется как на покупателях и продавцах, так и на профессиональной среде агентов и застройщиков", — прокомментировал Михаил Рыженков.