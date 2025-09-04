16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ППК "Роскадастр" и "Авито Недвижимость" подписали на ВЭФ соглашение об информационном взаимодействии Три дня до конца приема заявок: завершается первый этап премии Авито "Мебель года" Давидюк выставил на продажу офисник в "Самара-Сити" за 2 млрд рублей Мэр Самары проиграл суд против застройщика В Самаре расширен перечень требований к застройке территорий

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

ППК "Роскадастр" и "Авито Недвижимость" подписали на ВЭФ соглашение об информационном взаимодействии

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ППК "Роскадастр" и технологическая платформа "Авито Недвижимость" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке заключили соглашение об информационном взаимодействии в целях развития цифровых сервисов в сфере недвижимости. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ППК "Роскадастр" Вадим Здоренко и заместитель управляющего директора "Авито" Михаил Рыженков.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

"Одним из приоритетных направлений деятельности ППК "Роскадастр" и "Авито Недвижимость" является развитие цифровых услуг и сервисов. Это открывает широкие перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе в области создания инструментов для анализа рынка недвижимости. Уверен, обмен лучшими практиками будет способствовать повышению качества и скорости оказания услуг в сфере земли и недвижимости гражданам, бизнесу и государству", — сказал Вадим Здоренко.

В рамках соглашения ППК "Роскадастр" и "Авито Недвижимость" интегрируют свои сервисы для взаимного обмена сведениями об объектах недвижимости, что позволит создать углубленную аналитику рынка на основе данных о сделках и объектах.

"Это соглашение становится отправной точкой для масштабного проекта по интеграции данных и сервисов, которое поможет миллионам пользователей "Авито Недвижимость" и Росреестра эффективнее решать жилищные вопросы и предпринимательские задачи. Общее сотрудничество позволит повысить прозрачность рынка недвижимости, упростить процедуры поиска и оформления сделок, а также получать объективную оценку рыночной или кадастровой стоимости. Все это положительно скажется как на покупателях и продавцах, так и на профессиональной среде агентов и застройщиков", — прокомментировал Михаил Рыженков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5