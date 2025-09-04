ППК "Роскадастр" и "Авито Недвижимость" подписали на ВЭФ соглашение об информационном взаимодействии

ППК "Роскадастр" и технологическая платформа "Авито Недвижимость" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке заключили соглашение об информационном взаимодействии в целях развития цифровых сервисов в сфере недвижимости. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ППК "Роскадастр" Вадим Здоренко и заместитель управляющего директора "Авито" Михаил Рыженков.
"Одним из приоритетных направлений деятельности ППК "Роскадастр" и "Авито Недвижимость" является развитие цифровых услуг и сервисов. Это открывает широкие перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе в области создания инструментов для анализа рынка недвижимости. Уверен, обмен лучшими практиками будет способствовать повышению качества и скорости оказания услуг в сфере земли и недвижимости гражданам, бизнесу и государству", — сказал Вадим Здоренко.
В рамках соглашения ППК "Роскадастр" и "Авито Недвижимость" интегрируют свои сервисы для взаимного обмена сведениями об объектах недвижимости, что позволит создать углубленную аналитику рынка на основе данных о сделках и объектах.
"Это соглашение становится отправной точкой для масштабного проекта по интеграции данных и сервисов, которое поможет миллионам пользователей "Авито Недвижимость" и Росреестра эффективнее решать жилищные вопросы и предпринимательские задачи. Общее сотрудничество позволит повысить прозрачность рынка недвижимости, упростить процедуры поиска и оформления сделок, а также получать объективную оценку рыночной или кадастровой стоимости. Все это положительно скажется как на покупателях и продавцах, так и на профессиональной среде агентов и застройщиков", — прокомментировал Михаил Рыженков.
Последние комментарии
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.