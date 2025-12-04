16+
Финансы Экономика и бизнес

CARCADE запустила сервис автоматической оплаты проезда по платным дорогам

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Лизинговая компания CARCADE представляет новый дополнительный сервис "Платные дороги", позволяющий клиентам пользоваться транспондером для автоматической оплаты проезда на пунктах взимания платы.

Сервис охватывает девять платных трасс: М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 "Восток", А-289 "Беларусь", Восточный выезд Уфы, обход Тольятти и А-113 ЦКАД. Эти магистрали обеспечивают высокий уровень скорости и безопасности, а также доступ к дополнительным услугам: аварийному комиссару, бесплатному эвакуатору, помощи при ДТП и вызову экстренных служб.

Чтобы начать использовать транспондер, клиенту достаточно пополнить лицевой счёт, закрепить устройство на лобовом стекле автомобиля и на пунктах взимания платы выбрать выделенную полосу. При успешном проходе транспондер подаст звуковой сигнал.

Новый сервис позволяет контролировать затраты в режиме онлайн: все транзакции отображаются в личном кабинете, что даёт полный контроль над расходами и упрощает управление автопарками. Оплата происходит автоматически с единого счёта, а система фиксирует каждую поездку, её стоимость и водителя. Оформляя транспондер в CARCADE, его стоимость сразу включается в договор лизинга. Это решение также позволяет пользоваться платными дорогами сразу после получения транспортного средства, что удобно для клиентов, которые эксплуатируют автомобили вне региона выдачи.

"Мы стремимся создавать решения, которые экономят время клиентов и делают управление автопарком прозрачным и удобным. Новый сервис позволяет полностью автоматизировать оплату проезда, исключить ожидание на пунктах взимания оплаты и обеспечить максимальный контроль над расходами. Это ещё один шаг к повышению эффективности бизнеса наших клиентов", — отметил Вячеслав Заичкин, операционный директор ООО "Каркаде".

Оставить заявку на подключение услуги "Платные дороги" можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте компании.

