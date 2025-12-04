16+
Финансы Экономика и бизнес

Без сюрпризов: самарцы стали вдвое чаще планировать подарки для себя

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Жители Самарской области начали чаще сами выбирать, что найти под ёлкой. По данным аналитиков МегаФона, в ноябре число самарцев, использующих сайты с вишлистами, выросло на 92% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Согласно исследованию, всплеск активности на сервисах со списками желаний произошёл ещё до официального старта "почтовой кампании" зимнего волшебника: День написания писем Деду Морозу в России традиционно отмечается 4 декабря. Если в прошлом году пик интереса к составлению вишлистов пришёлся на декабрь, то в этом году самарцы занялись планированием уже в октябре. Такой подход, вероятно, помогает избежать дарителям предпраздничной суеты и ажиотажа в последние дни перед праздниками.

Самыми организованными в новогодней подготовке оказались абоненты оператора 35–44 лет — на них приходится 36% от общего числа составителей вишлистов. Доля пользователей 25–34 лет, которые стараются облегчить выбор близким, составляет 33%. Люди 45–54 лет также стремятся избежать сюрпризов — к ней относится 18%. Женщины вдвое (на 97%) чаще мужчин выбирают подарки самостоятельно.

Жители области занимаются составлением списков с желаниями преимущественно по выходным, когда больше свободного времени. К примеру, в субботу трафик на такие ресурсы на 44% выше средненедельного показателя.

"Подход к праздникам становится более осознанным: самарцы заранее составляют списки желаний и выбирают персонализированные подарки. Возможность зафиксировать идею для подарка — будь то в торговом центре, на даче или в дороге — требует стабильного интернет-соединения. При строительстве объектов связи мы уделяем особое внимание территориям за пределами городов, где мобильная связь зачастую остаётся единственным способом выйти в Сеть", — отмечает Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.

За 11 месяцев оператор построил базовые станции в небольших поселениях и дачных массивах Красноярского, Волжского, Клявлинского, Камышлинского районов. Среди населенных пунктов с улучшенным покрытием — села Воскресенка, Черный Ключ, Нижняя Солонцовка, Камышла и другие.

