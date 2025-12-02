ВТБ: в 2026 году объем международных переводов удвоится

По прогнозам ВТБ, в 2026 году объем трансграничных переводов розничных клиентов банка увеличится вдвое. Основой для такого роста станет расширение числа направлений для мгновенных переводов и доступных сервисов, рассказал в рамках 16-го Инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

"Мы активно развиваем не только исходящие, но и входящие переводы. Сегодня созданы все инструменты, которые способствуют возвращению капиталов в страну. Особый фокус мы уделяем развитию трансграничных переводов и расчетов для россиян с Китаем, и развитию оплаты товаров по QR-коду. Уверенная динамика трансграничных переводов подтверждает востребованность наших сервисов, и мы создаем все условия для ее дальнейшего роста. Прогноз по удвоению объемов в 2026 году — это амбициозная, но абсолютно достижимая цель, основанная на текущих темпах и наших планах по масштабированию международных расчетов для россиян", — отметил Алексей Охорзин.

Текущая динамика подтверждает потенциал рынка: за 11 месяцев 2025 года розничные клиенты ВТБ совершили более 9 млн трансграничных переводов в зарубежные страны, это в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года. Объем таких операций вырос в 5,5 раз. Основные цели переводов — помощь родным и близким, оплата зарубежных сервисов, покупка товаров и услуг, а также перевод денег на свой зарубежный счет для путешествий и пополнения кошельков. Чаще всего пользователи совершают транзакции в Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, Казахстан. Средний чек одной транзакции составляет 26 тыс. рублей, каждый клиент совершает 3 операции в месяц.

Клиенты банка уже могут переводить деньги более чем в 150 стран мира, в зависимости от направления совершая операции по номеру карты или телефона, по банковским реквизитам и с выдачей наличными.

ВТБ активно расширяет возможности по оплате товаров по QR-коду за рубежом. Сейчас сервис доступен розничным клиентам банка в четырех странах: Вьетнаме, Кыргызстане, Таджикистане и Турции. С момента старта сервиса клиенты ВТБ совершили свыше 30 тысяч оплат объемом более 110 млн рублей.