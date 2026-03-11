В ВТБ подсчитали, какие суммы россияне хотят вернуть по "тревожной кнопке"

Через "тревожную кнопку" россияне заявляют о хищениях в среднем на сумму 6,7 тысяч рублей, подсчитали эксперты ВТБ. Чаще всего ее использует молодежь, самые крупные суммы — у пользователей старше 40 лет.

Наибольшая доля транзакций, по которым россияне нажимают "тревожную кнопку", приходится на СБП-переводы между физлицами (33,5%), на переводы по реквизитам — 18,6%, на переводы другому клиенту банка — 8,5%.

Активнее всего сервисом пользуются молодые люди (от 14 до 30 лет) — на них приходится 42% обращений и 38% от сумм. А вот люди старше 40 лет обращаются в банк реже, но на более существенные суммы: 38% обращений и почти половина средств (49%).

Сервис "Тревожная кнопка" внедрен в ВТБ Онлайн в октябре 2025 года. Клиент может отметить транзакцию как мошенническую в истории операций в мобильном приложении. Затем ему нужно ответить на несколько вопросов в чат-боте для формирования сообщения в Банк России и получения справки. Справка формируется автоматически, и клиент может скачать ее и использовать при обращении в правоохранительные органы.

"Тревожная кнопка добавила еще один удобный канал взаимодействия между клиентом и банком. Раньше клиенты часто молчали, не обращались ни в банк, ни в полицию. Теперь "нажать кнопку" легко, и люди стали обращаться по любому поводу, даже если сумма небольшая. Рынок в целом отметил тренд на снижение среднего чека мошенничества на 36%, а банки — увеличение количества заявленных операций по мошенничеству", — пояснил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности — вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.