"Пилар" укрепляет позиции на рынке телерадиовещания

"Пилар", коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, расширяет сотрудничество с партнерами из сферы телерадиовещания. Сейчас 25% клиентской базы "Пилара" - компании из сферы телевидения и радио, которые все чаще отказываются от строительства собственных вышек в пользу аренды объектов у инфраоператоров. Так они сокращают капитальные затраты и усиливают вещание в регионах. За прошедший год "Пилар" инвестировал в усиление антенно-мачтовых сооружений для клиентов более 105 млн рублей.
"Пилар" наращивает количество коммерческих клиентов в сфере телерадиовещания. Каждый четвертый клиент компании - вещатель. Показатель демонстрирует устойчивый тренд на переход телевидения и радио от модели самостоятельного строительства вышек к модели аренды мощностей у инфраоператоров. В 2025 год "Пилар" вложил в усиление безопасности эксплуатации АМС более 105 млн рублей.
В портфеле башенной компании более 35,5 тысячи опор по всей стране. Их высота достигает 258 метров - это обеспечивает оптимальное покрытие сигналом и в густонаселенных городских территориях, и в отдаленных регионах. Размещение оборудования на готовых антенно-мачтовых сооружениях позволяет телерадиокомпаниям существенно сокращать капитальные затраты на строительство собственных башен и усилить вещание в регионах.
На инфраструктуре "Пилара" партнеры могут размещать широкий спектр профессионального оборудования телерадиовещания, включая передатчики цифрового эфирного телевидения, антенные системы для различных диапазонов, системы мониторинга эфира, оборудования спутникового приема и передачи контента. Партнеры могут отслеживать статус заявок и управлять запросами в автоматическом режиме в личном кабинете "Пилара".
Алексей Крушинин, генеральный директор "Пилара":
"Вещатели остаются для нас стратегически важными партнерами. Тот факт, что каждый четвертый наш клиент представляет сферу телерадиовещания, говорит о высоком доверии к нашей инфраструктуре и сервисам. В нашей стратегии - увеличение количества коммерческих партнерств, и мы видим большой потенциал в дальнейшем развитии модели инфраструктурного шеринга. Продолжаем модернизировать парк сооружений и внедрять цифровые инструменты, чтобы размещение оборудования для партнеров было максимально быстрым и прозрачным".
