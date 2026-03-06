МТС запустила образовательный курс по кибербезопасности для жителей Самарской области

Цифровая экосистема запускает для жителей Самарской области бесплатный образовательный курс "Кибербезопасность: гид против мошенников". Интерактив поможет пользователям всех возрастов повысить цифровую грамотность, а также лучше понять основные цели, логику действий и инструменты, которые используют мошенники.

Курс состоит из 12 тематических блоков, каждый из которых подробно раскрывает основные мошеннические схемы, методы психологического воздействия и способы защиты от них: фишинг, спуфинг, AI-фейки и другие. После изучения материалов пользователь сможет пройти итоговый тест из 12 вопросов для проверки полученных знаний и закрепления материала. Программа разработана с учетом экспертизы сервиса по защите от мошеннических и спам-звонков "МТС Защитник".

По данным МТС, в 2025 году в Самарской области было заблокировано более 56 миллионов спам-звонков. Пик активности пришелся на весенние месяцы. Чаще всего мошенники звонили пенсионерам старше 65 лет. Самая массированная атака в Поволжье была зафиксирована в Самарской области: на одного жителя Самары пришлось 48 744 нежелательных звонка, которые были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы сервисом.

"Мошенники и спамеры постоянно придумывают новые схемы взаимодействия, следят за трендами, активно применяют ИИ-инструменты. Очень важно информировать своих близких об этом. Наша образовательная программа поможет как юным абонентам, так и взрослым. Самые незащищенные категории это всегда дети и пенсионеры. Интерактивный образовательный курс позволит пользователям обновить знания и лучше ориентироваться в цифровом пространстве", — прокомментировал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.