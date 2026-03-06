16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
МТС запустила образовательный курс по кибербезопасности для жителей Самарской области Как выбрать подарок к 8 Марта с помощью нейросетей — Билайн Мобильный оператор обеспечит работу масштабной системы учёта электроэнергии Женщины стали чаще искать яркие впечатления перед 8 Марта В Крутых Ключах "разгрузили" мобильную сеть

Транспорт и связь Экономика и бизнес

МТС запустила образовательный курс по кибербезопасности для жителей Самарской области

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Цифровая экосистема запускает для жителей Самарской области бесплатный образовательный курс "Кибербезопасность: гид против мошенников". Интерактив поможет пользователям всех возрастов повысить цифровую грамотность, а также лучше понять основные цели, логику действий и инструменты, которые используют мошенники.

Фото: предоставлено МТС

Курс состоит из 12 тематических блоков, каждый из которых подробно раскрывает основные мошеннические схемы, методы психологического воздействия и способы защиты от них: фишинг, спуфинг, AI-фейки и другие. После изучения материалов пользователь сможет пройти итоговый тест из 12 вопросов для проверки полученных знаний и закрепления материала. Программа разработана с учетом экспертизы сервиса по защите от мошеннических и спам-звонков "МТС Защитник".

По данным МТС, в 2025 году в Самарской области было заблокировано более 56 миллионов спам-звонков. Пик активности пришелся на весенние месяцы. Чаще всего мошенники звонили пенсионерам старше 65 лет. Самая массированная атака в Поволжье была зафиксирована в Самарской области: на одного жителя Самары пришлось 48 744 нежелательных звонка, которые были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы сервисом.

"Мошенники и спамеры постоянно придумывают новые схемы взаимодействия, следят за трендами, активно применяют ИИ-инструменты. Очень важно информировать своих близких об этом. Наша образовательная программа поможет как юным абонентам, так и взрослым. Самые незащищенные категории это всегда дети и пенсионеры. Интерактивный образовательный курс позволит пользователям обновить знания и лучше ориентироваться в цифровом пространстве", — прокомментировал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5