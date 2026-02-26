16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Билайн и "Группа Лента" запустили социальный видеоролик в поддержку "ЛизаАлерт" на экранах в магазинах Думай как геймер: какие качества прокачивают в нас видеоигры ИТ-холдинг Т1: без сильных ИБ-команд компании рискуют "застыть" в развитии МТС обеспечила мобильной связью логистический центр в Антарктиде В Сергиевском районе отремонтируют два участка дорог общей протяженностью почти 10 км

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн и "Группа Лента" запустили социальный видеоролик в поддержку "ЛизаАлерт" на экранах в магазинах

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Билайн и торговая сеть гипермаркетов и супермаркетов "Лента" совместно с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт" запустили социальную кампанию, направленную на популяризацию поисково-спасательной деятельности и привлечение новых волонтеров. В магазинах "Группы Лента" на цифровых экранах транслируется видеоролик с призывом присоединиться к движению: "Набираем высоту в спасении жизней. Присоединяйся".

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Кампания размещается на 770 экранах в 246 супермаркетах и гипермаркетах "Лента". География показов охватывает Москву, Санкт-Петербург, Челябинск, Тольятти, Пермь, Ярославль, Тулу, а также Ленинградскую, Московскую, Калужскую области и ряд других регионов. Трансляция запущена в торговых точках с высоким ежедневным трафиком, для того чтобы донести сообщение до аудитории и повысить узнаваемость волонтерского движения. Социальный ролик также демонстрируется в салонах Билайна, что увеличивает совокупный охват кампании.

Размещение реализовано на базе платформы Digital Indoor — решения, позволяющего управлять цифровыми экранами в точках продаж. За развитие платформы отвечает Билайн Adtech — подразделения по рекламным технологиям Билайн бизнес. Платформа обеспечивает централизованный запуск и контроль рекламных кампаний на распределенной сети экранов. Благодаря этому платформу можно использовать для социальных инициатив и их масштабирования на федеральный охват.

Это не первый проект Билайна, направленный на помощь в поиске пропавших людей. Ранее на экранах в ритейл-сетях и салонах Билайна было запущено цифровое размещение ориентировок "ЛизаАлерт" на пропавших людей. Эти форматы дополняют друг друга: кампания в магазинах "Ленты" работает на привлечение волонтеров и поддержку поискового движения, а размещение ориентировок — на оперативное информирование и помощь конкретным поискам.

Евгений Герасимов, руководитель направления "беспилотная авиация" поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт":

"Масштабирование деятельности поискового отряда невозможно без широкой информационной поддержки. Взаимодействие с крупными партнерами и присутствие в заметных форматах для многомиллионной аудитории — это стратегический вклад в укрепление движения и повышение эффективности спасения".

Мария Филиппова, директор по связям с общественностями и государственными органами "Группы Лента":

"Для "Группы Лента" важно участвовать в проектах, которые имеют значимый социальный эффект. Мы ежедневно принимаем большое количество покупателей в разных регионах, и цифровые экраны в магазинах позволяют донести важный призыв — поддержать "ЛизаАлерт" и, возможно, сделать первый шаг к спасению чьей-то жизни".

Илья Цесельчук, директор направления Digital Indoor в Билайн Adtech:

"Мы развиваем инфраструктуру цифровой интерьерной рекламы и технологии так, чтобы они решали не только коммуникационные задачи бизнеса, но и помогали социальным инициативам. Кампания в "Ленте" — пример того, как федеральная сеть рекламных экранов может работать на поддержку поисково-спасательного движения и привлечение новых людей в волонтерские команды".

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5xr7ABT

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1