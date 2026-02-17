Актуальное предложение Imredi для цифровизации розничных сетей позволит отказаться от ненадежных мессенджеров

Цифровая платформа Imredi, входящая в кластер продуктов "Х.Технологии" ПАО "Ростелеком", предлагает специальное актуальное приложение, позволяющее отказаться от мессенджеров и таблиц Google, которые до сих пор используются для информационного обмена с магазинами и сотрудниками, но из-за ограничений на эти привычные инструменты не гарантируют надежность и устойчивость операционных процессов.
Цифровая платформа Imredi позволяет оцифровать все задачи и обмен информацией с магазинами, организовать их проверки и фотоконтроль, работать с товарами, собирать и анализировать данные из точек продаж, предоставляя единое рабочее место в мобильном приложении. Каждый день на платформе Imredi работают более 70 тыс. пользователей крупнейших розничных сетей.
Возможности приложения Imredi позволяют ставить задачи и вести обмен информацией во встроенном чате, "упаковывать" процессы проверки магазинов в цифровые чек-листы, настраивать автопостановку задач при обнаружении отклонений (контроль также берет на себя Imredi, напоминая о сроках и подсвечивая несоблюдение дисциплины) и многое другое.
Развернуть приложение Imredi на всю розничную сеть и заменить мессенджеры можно за две-три недели. Важным преимуществом является возможность работать в режиме офлайн даже при отсутствии интернета. Организация мобильного рабочего места, цифровизация и приоритизация запросов позволяет до двух раз увеличить норму управляемости для супервайзеров, а также высвобождает до 22% времени сотрудников в магазинах для задач, напрямую влияющих на продажи.
Дмитрий Рейдман, директор кластера по развитию цифрового бизнеса "X.Технологии" ПАО "Ростелеком":
"Цифровая платформа Imredi предлагает как никогда более своевременное предложение для цифровизации розничных сетей. Приложение Imredi гарантирует надежность и устойчивость операционных процессов, позволяя отказаться от привычных, но уязвимых инструментов".
Imredi — это технологическая компания в области цифровизации ретейла, продукт которой — цифровая платформа для контроля и развития розничных сетей. Imredi внедряет концепцию единого мобильного рабочего места, которое делает повседневную работу сотрудников магазина эффективной и удобной, а управление сетью — быстрым и прозрачным.
Цифровая платформа помогает выстроить процессы управления стандартами, операциями и продажами, сотрудниками и рабочим временем, доступностью товаров и промокампаниями. Предиктивная аналитика, подсказки и задачи на ее основе позволяют перейти от реактивного управления торговой сетью к проактивному.
