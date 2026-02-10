16+
Т2 сделала тариф "Хватит!" еще доступнее

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
T2, российский оператор мобильной связи, снизил стоимость тарифа "Хватит!" на первые четыре месяца пользования для новых абонентов. Клиенты смогут подключить тариф за 300 рублей в месяц, далее стоимость будет составлять 390 руб./мес.

Т2 делает тариф "Хватит!" с тройным безлимитом еще выгоднее и запускает специальное предложение для новых абонентов. Первые четыре месяца тариф будет доступен по сниженной цене — 300 рублей в месяц. По истечении периода абонентская плата автоматически перейдет на стоимость 390 руб./мес. с сохранением полного пакета услуг без каких-либо изменений.

Высокая востребованность тарифа среди новых абонентов подтверждает то, что он максимально соответствует их запросам. В тариф входит тройной безлимит: мобильный интернет, звонки внутри сети Т2 и SMS по России доступны без ограничений. В "Хватит!" включены и все дифференциаторы Т2: многоуровневая платформа кибербезопасности SafeWall, перенос остатков, SOS‑пакет, гигабэк, обмен минут и гигабайтов, "Маркет Т2" и другие преимущества.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

"Хватит!" стал настоящим флагманом нашей тарифной линейки. И мы решили сделать первый шаг подключения к Т2 еще легче — снизить стоимость на первое время пользования этим тарифом. За четыре месяца абонент сможет оценить все преимущества "Хватит!" — от тройного безлимита до базовых сервисов безопасности. Клиент убедится, почему этот тариф стал фаворитом среди миллионов абонентов".

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"Мы уверены в тарифе "Хватит!" и справедливо называем его нашим флагманским решением. Его наполнение давно вышло за пределы классических услуг связи и стало полноценной мини-экосистемой для комфортной цифровой жизни. Чтобы новые абоненты могли по достоинству оценить его пользу при разных жизненных сценариях, мы решили сделать "Хватит!" доступнее на четыре месяца — за это время клиенты смогут воспользоваться ключевыми преимуществами связи Т2".

