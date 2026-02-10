Т2 сделала тариф "Хватит!" еще доступнее

T2, российский оператор мобильной связи, снизил стоимость тарифа "Хватит!" на первые четыре месяца пользования для новых абонентов. Клиенты смогут подключить тариф за 300 рублей в месяц, далее стоимость будет составлять 390 руб./мес.

Т2 делает тариф "Хватит!" с тройным безлимитом еще выгоднее и запускает специальное предложение для новых абонентов. Первые четыре месяца тариф будет доступен по сниженной цене — 300 рублей в месяц. По истечении периода абонентская плата автоматически перейдет на стоимость 390 руб./мес. с сохранением полного пакета услуг без каких-либо изменений.

Высокая востребованность тарифа среди новых абонентов подтверждает то, что он максимально соответствует их запросам. В тариф входит тройной безлимит: мобильный интернет, звонки внутри сети Т2 и SMS по России доступны без ограничений. В "Хватит!" включены и все дифференциаторы Т2: многоуровневая платформа кибербезопасности SafeWall, перенос остатков, SOS‑пакет, гигабэк, обмен минут и гигабайтов, "Маркет Т2" и другие преимущества.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

"Хватит!" стал настоящим флагманом нашей тарифной линейки. И мы решили сделать первый шаг подключения к Т2 еще легче — снизить стоимость на первое время пользования этим тарифом. За четыре месяца абонент сможет оценить все преимущества "Хватит!" — от тройного безлимита до базовых сервисов безопасности. Клиент убедится, почему этот тариф стал фаворитом среди миллионов абонентов".

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"Мы уверены в тарифе "Хватит!" и справедливо называем его нашим флагманским решением. Его наполнение давно вышло за пределы классических услуг связи и стало полноценной мини-экосистемой для комфортной цифровой жизни. Чтобы новые абоненты могли по достоинству оценить его пользу при разных жизненных сценариях, мы решили сделать "Хватит!" доступнее на четыре месяца — за это время клиенты смогут воспользоваться ключевыми преимуществами связи Т2".