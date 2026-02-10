Т2 сделала тариф "Хватит!" еще доступнее

T2, российский оператор мобильной связи, снизил стоимость тарифа "Хватит!" на первые четыре месяца пользования для новых абонентов. Клиенты смогут подключить тариф за 300 рублей в месяц, далее стоимость будет составлять 390 руб./мес.
Т2 делает тариф "Хватит!" с тройным безлимитом еще выгоднее и запускает специальное предложение для новых абонентов. Первые четыре месяца тариф будет доступен по сниженной цене — 300 рублей в месяц. По истечении периода абонентская плата автоматически перейдет на стоимость 390 руб./мес. с сохранением полного пакета услуг без каких-либо изменений.
Высокая востребованность тарифа среди новых абонентов подтверждает то, что он максимально соответствует их запросам. В тариф входит тройной безлимит: мобильный интернет, звонки внутри сети Т2 и SMS по России доступны без ограничений. В "Хватит!" включены и все дифференциаторы Т2: многоуровневая платформа кибербезопасности SafeWall, перенос остатков, SOS‑пакет, гигабэк, обмен минут и гигабайтов, "Маркет Т2" и другие преимущества.
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:
"Хватит!" стал настоящим флагманом нашей тарифной линейки. И мы решили сделать первый шаг подключения к Т2 еще легче — снизить стоимость на первое время пользования этим тарифом. За четыре месяца абонент сможет оценить все преимущества "Хватит!" — от тройного безлимита до базовых сервисов безопасности. Клиент убедится, почему этот тариф стал фаворитом среди миллионов абонентов".
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:
"Мы уверены в тарифе "Хватит!" и справедливо называем его нашим флагманским решением. Его наполнение давно вышло за пределы классических услуг связи и стало полноценной мини-экосистемой для комфортной цифровой жизни. Чтобы новые абоненты могли по достоинству оценить его пользу при разных жизненных сценариях, мы решили сделать "Хватит!" доступнее на четыре месяца — за это время клиенты смогут воспользоваться ключевыми преимуществами связи Т2".
Последние комментарии
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.