Самарцам стал доступен новый антифриз для автомобилей китайского производства

Самарские автолюбители смогут воспользоваться новым антифризом, разработанным с учетом особенностей китайских автомобилей. Новинка отличается увеличенным сроком эксплуатации — до пяти лет или 250 тыс. км пробега, подходит для различных типов двигателей и сохраняет эффективность даже в суровые морозы до -40°C. Речь идет о продукте G-Energy Antifreeze OAT 40, разработанном компанией "Газпромнефть — смазочные материалы".
Новая охлаждающая жидкость дополнила линейку моторных и трансмиссионных масел компании, ориентированных на автомобили китайского автопрома нового поколения. При этом продукция может использоваться как в легковом и коммерческом транспорте, так и в спецтехнике, автобусах и стационарных дизельных установках.
"Наши производственные и научные мощности позволяют создавать самые современные продукты под любые запросы рынка. На сегодняшний день мы выпускаем охлаждающие жидкости для всех классов двигателей и можем закрыть потребности любого парка техники", — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.
Антифриз создан по современной OAT-технологии на основе органических компонентов, что обеспечивает ему максимальный срок работы. Он защищает двигатель от коррозии, препятствует образованию накипи и кавитации, не пенится и соответствует международным стандартам, а также требованиям автопроизводителей Chery, Geely, HAVAL, Exeed, OMODA, FAW, Jetour, Jaecoo и других.
В прошлом году "Газпромнефть-СМ" и один из крупнейших российских автодилеров — РОЛЬФ — запустили федеральную сеть станций технического обслуживания автомобилей под совместным брендом "G-Energy Service РОЛЬФ". Первая такая станция открылась в Самаре. Всего планируется расширить сеть до 100 точек в разных городах России.
Последние комментарии
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!