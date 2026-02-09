16+
Транспорт Транспорт и связь

Самарцам стал доступен новый антифриз для автомобилей китайского производства

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарские автолюбители смогут воспользоваться новым антифризом, разработанным с учетом особенностей китайских автомобилей. Новинка отличается увеличенным сроком эксплуатации — до пяти лет или 250 тыс. км пробега, подходит для различных типов двигателей и сохраняет эффективность даже в суровые морозы до -40°C. Речь идет о продукте G-Energy Antifreeze OAT 40, разработанном компанией "Газпромнефть — смазочные материалы".

Фото: Стоян Васев

Новая охлаждающая жидкость дополнила линейку моторных и трансмиссионных масел компании, ориентированных на автомобили китайского автопрома нового поколения. При этом продукция может использоваться как в легковом и коммерческом транспорте, так и в спецтехнике, автобусах и стационарных дизельных установках.

"Наши производственные и научные мощности позволяют создавать самые современные продукты под любые запросы рынка. На сегодняшний день мы выпускаем охлаждающие жидкости для всех классов двигателей и можем закрыть потребности любого парка техники", — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Антифриз создан по современной OAT-технологии на основе органических компонентов, что обеспечивает ему максимальный срок работы. Он защищает двигатель от коррозии, препятствует образованию накипи и кавитации, не пенится и соответствует международным стандартам, а также требованиям автопроизводителей Chery, Geely, HAVAL, Exeed, OMODA, FAW, Jetour, Jaecoo и других.

В прошлом году "Газпромнефть-СМ" и один из крупнейших российских автодилеров — РОЛЬФ — запустили федеральную сеть станций технического обслуживания автомобилей под совместным брендом "G-Energy Service РОЛЬФ". Первая такая станция открылась в Самаре. Всего планируется расширить сеть до 100 точек в разных городах России.

