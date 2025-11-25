16+
На Авито появились в распродаже посуточные апартаменты и автомобили

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Впервые на Авито в распродаже стали доступны новые автомобили LADA. Здесь же теперь доступны для брони более 500 отелей и посуточное жильё с хорошими скидками. Распродажа проходит на платформе с 3 ноября, скидки до 90% действуют на товары как от профессиональных, так и частных продавцов с высоким рейтингом.

В ноябрьской распродаже покупателям доступны новые и ресейл товары со скидками до 90%, а ряд новых топовых позиций можно будет приобрести в пределах 100 рублей. Честность скидок контролирует специальный алгоритм, который помогает избежать "накручивания" цен и исключает товары, стоимость которых менялась в преддверии старта кампании, и превышает среднюю за последний месяц.

В рамках эксклюзивной акции LADA и Авито Авто пользователи, позвонившие дилеру через объявление на платформе, получают дополнительную выгоду до 50 тыс. рублей на покупку ключевых моделей бренда: от самой доступной LADA Granta до флагманской LADA Aura, а также на коммерческие автомобили. Процесс покупки становится максимально простым и удобным: выбор нового автомобиля LADA на Авито, звонок дилеру прямо с платформы и получение своего автомобиля в салоне по специальной цене с дополнительными бонусами. Среди подарков — сигнализация с автозапуском и популярный пакет аксессуаров "ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ", включающий все необходимое для комфортной эксплуатации: от ковров и защиты картера до подкрылков с шумоизоляцией и комплекта автохимии.

Фото: пресс-служба Авито

"Согласно нашим данным, 22% россиян планируют покупку автомобиля в течение ближайших шести месяцев. Интересно, что большинство из них (27%) опрошенных отдают предпочтение моделям отечественных брендов. Это подтверждается спросом на модель LADA Aura — в первую неделю распродажи спрос оказался выше на 70,7%, чем неделей раньше. При этом спрос на другие модели также увеличился: на LADA Largus Cross (+51,4%), LADA Vesta (+18,3%), LADA Granta (+8,1%), LADA Vesta Cross (+7,6%)", — поясняет Никита Ивахненко, руководитель бизнес-направления "Новые Авто" в Авито.

А для любителей путешествий по России и поиска новых впечатлений, впервые в "Хватамбе" представлены отели и посуточное жилье. Более 3 тыс. вариантов номеров в 600 отелях со скидками от 5–25% подойдут на любой вкус и кошелек. Забронировать посуточное жилье или понравившийся номер по приятной цене можно на любую дату, даже на новогодние праздники.

"Хватамба" — это федеральная распродажа вещей от частных и профессиональных продавцов с высоким рейтингом, которая проходит с 2024 года. В распродаже участвуют товары категорий "Одежда, обувь и аксессуары", "Электроника", "Запчасти", "Для дома и дачи" и продавцы с высоким уровнем сервиса на "Авито". В летней кампании этого года участвовали 1.5 млн продавцов, а всего в распродаже были выставлены 30 млн товаров. По результатам прошлой "Хватамбы" россияне сэкономили 350 млн рублей.

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

