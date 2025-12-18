16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито Авто: каждый четвертый житель ПФО готов покупать авто с пробегом онлайн Сервисы Сбера и технологических партнёров появятся в LADA Vesta Прокуратура подала иск к автовокзалу в Самаре Куйбышевская ЖД обеспечит пассажиров чистой водой собственного производства Продление метро до Крутых Ключей назвали перспективным

Транспорт Транспорт и связь

Авито Авто: каждый четвертый житель ПФО готов покупать авто с пробегом онлайн

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Выбор автомобиля в онлайне становится нормой для многих: 26% жителей ПФО готовы пройти этот путь полностью — от поиска до сделки. При этом 17% опрошенных готовы делегировать осмотр и тестирование выбранного автомобиля эксперту. На Авито Авто провели исследование и узнали, что влияет на решение жителей Приволжья о покупке автомобиля и подготовил рекомендации по безопасной сделке в интернете.

На первом месте оказались вопросы безопасности и прозрачности как самой сделки, так и взаимодействия с продавцом, а также история эксплуатации автомобиля. Кроме того, многие водители отметили, что при покупке автомобиля онлайн важно, чтобы процесс был прозрачным, а история машины — тщательно проверенной.

Среди 1 900 опрошенных респондентов, почти у половины (48%) уже есть опыт покупки автомобиля. Еще 23% пользователей ответили, что планируют приобрести машину в ближайшие пару лет.

Опрос подтвердил, что оптимальное соотношение цены и состояния является главным фактором при принятии окончательного решения о покупке — именно его выделили две трети (70%) участников опроса. Но есть и другие факторы, которые влияют на выбор. В первую очередь это прозрачность и открытость продавца (43%): покупателям важно увидеть честное описание автомобиля, а также как можно больше фотографий и видео в объявлении. Следом с 39% — пройденная на платформе проверка документов или реквизитов. Также порядка трети опрошенных (32%) отметили значимость готовности продавца к безопасной сделке, предполагающей защищенный способ расчетов, при котором деньги покупателя "замораживаются" до тех пор, пока автомобиль не окажется у него. Еще треть — выделили положительную историю и рейтинг продавца на платформе (31%).

Среди других влияющих на окончательное решение факторов:

  • возможность офлайн-проверки машины (30%)
  • личное общение и ощущение от диалога с продавцом (26%),
  • рекомендации от знакомых и друзей (24%),
  • наличие цифровых значков, например, "Официальный дилер", "Соответствует оценке", "Собственник", "Цена как в салоне" (21%).

"В России многие покупатели (61%) готовы делегировать задачи по поиску машины специалисту, который самостоятельно подберет подходящий под критерии и пожелания покупателя автомобиль. Мы в Авито Авто видим эту потребность и в ответ на такой запрос развиваем сервис Селект, где каждому пользователю бесплатно доступны персональный менеджер, отчет о проверке истории авто, а также помощь с онлайн-осмотром. Он поможет подобрать авто под разный бюджет и задачи, получить полную информацию об истории эксплуатации машины. Кроме того, Селект отвечает и запросу на безопасность — для 79% респондентов важна надежность продавца: в каталог попадают только проверенные авто от партнеров, а менеджер в том числе помогает проанализировать данные из отчета Автотеки и организовать осмотр экспертом, а по результатам — прислать видеозапись покупателю. Такой подход позволит принять взвешенное решение о приобретении авто", — прокомментировала Анастасия Докучаева, руководитель Авито Селект и финансовых сервисов Авито Авто.

В Авито отмечают, что покупка автомобиля в интернете — это удобно и выгодно, но важно помнить о безопасности. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам избежать неприятностей при покупке машины:

1. Сравните цену: убедитесь, что цена автомобиля близка к средней по рынку. Это поможет избежать переплаты за машину.

2. Изучите профиль продавца: обратите внимание на рейтинг и отзывы о продавце. Не ограничивайтесь только отзывами по автомобилям; посмотрите на общую репутацию. Важные аспекты:

  • Наличие цифровых значков: "Официальный дилер", "Проверенный партнёр", "Соответствует оценке", "Собственник", "Цена как в салоне" — все это признаки надежного продавца.
  • Дата создания профиля: новый аккаунт может вызывать подозрения.
  • Количество продаж: опытный продавец с хорошей репутацией более надежен.

3. Проверьте информацию о машине: убедитесь, что автомобиль действительно принадлежит указанному продавцу. Если в объявлении указано, что у машины один собственник, это должно совпадать с реальной историей автомобиля.

4. Осмотр автомобиля: при встрече с продавцом внимательно осмотрите машину:

  • Сравните VIN-номер на автомобиле, в документах и в базе Автотека.
  • Проверьте зазоры кузова и лакокрасочное покрытие на наличие следов ремонта или перекраски.
  • Осмотрите стекла на наличие трещин или сколов.
  • Особое внимание уделите порогам, дверным проемам и внутренней части кузова на предмет коррозии.
  • Не забудьте обратить внимание на состояние салона: износ сидений, запахи и общее состояние интерьера могут многое рассказать о предыдущем владельце.

5. Тест-драйв: обязательно проведите тест-драйв. Это не только позволит вам оценить техническое состояние автомобиля, но и даст возможность понять, насколько комфортно вам будет управлять этой машиной.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4