Авито Авто: каждый четвертый житель ПФО готов покупать авто с пробегом онлайн

Выбор автомобиля в онлайне становится нормой для многих: 26% жителей ПФО готовы пройти этот путь полностью — от поиска до сделки. При этом 17% опрошенных готовы делегировать осмотр и тестирование выбранного автомобиля эксперту. На Авито Авто провели исследование и узнали, что влияет на решение жителей Приволжья о покупке автомобиля и подготовил рекомендации по безопасной сделке в интернете.
На первом месте оказались вопросы безопасности и прозрачности как самой сделки, так и взаимодействия с продавцом, а также история эксплуатации автомобиля. Кроме того, многие водители отметили, что при покупке автомобиля онлайн важно, чтобы процесс был прозрачным, а история машины — тщательно проверенной.
Среди 1 900 опрошенных респондентов, почти у половины (48%) уже есть опыт покупки автомобиля. Еще 23% пользователей ответили, что планируют приобрести машину в ближайшие пару лет.
Опрос подтвердил, что оптимальное соотношение цены и состояния является главным фактором при принятии окончательного решения о покупке — именно его выделили две трети (70%) участников опроса. Но есть и другие факторы, которые влияют на выбор. В первую очередь это прозрачность и открытость продавца (43%): покупателям важно увидеть честное описание автомобиля, а также как можно больше фотографий и видео в объявлении. Следом с 39% — пройденная на платформе проверка документов или реквизитов. Также порядка трети опрошенных (32%) отметили значимость готовности продавца к безопасной сделке, предполагающей защищенный способ расчетов, при котором деньги покупателя "замораживаются" до тех пор, пока автомобиль не окажется у него. Еще треть — выделили положительную историю и рейтинг продавца на платформе (31%).
Среди других влияющих на окончательное решение факторов:
- возможность офлайн-проверки машины (30%)
- личное общение и ощущение от диалога с продавцом (26%),
- рекомендации от знакомых и друзей (24%),
- наличие цифровых значков, например, "Официальный дилер", "Соответствует оценке", "Собственник", "Цена как в салоне" (21%).
"В России многие покупатели (61%) готовы делегировать задачи по поиску машины специалисту, который самостоятельно подберет подходящий под критерии и пожелания покупателя автомобиль. Мы в Авито Авто видим эту потребность и в ответ на такой запрос развиваем сервис Селект, где каждому пользователю бесплатно доступны персональный менеджер, отчет о проверке истории авто, а также помощь с онлайн-осмотром. Он поможет подобрать авто под разный бюджет и задачи, получить полную информацию об истории эксплуатации машины. Кроме того, Селект отвечает и запросу на безопасность — для 79% респондентов важна надежность продавца: в каталог попадают только проверенные авто от партнеров, а менеджер в том числе помогает проанализировать данные из отчета Автотеки и организовать осмотр экспертом, а по результатам — прислать видеозапись покупателю. Такой подход позволит принять взвешенное решение о приобретении авто", — прокомментировала Анастасия Докучаева, руководитель Авито Селект и финансовых сервисов Авито Авто.
В Авито отмечают, что покупка автомобиля в интернете — это удобно и выгодно, но важно помнить о безопасности. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам избежать неприятностей при покупке машины:
1. Сравните цену: убедитесь, что цена автомобиля близка к средней по рынку. Это поможет избежать переплаты за машину.
2. Изучите профиль продавца: обратите внимание на рейтинг и отзывы о продавце. Не ограничивайтесь только отзывами по автомобилям; посмотрите на общую репутацию. Важные аспекты:
- Наличие цифровых значков: "Официальный дилер", "Проверенный партнёр", "Соответствует оценке", "Собственник", "Цена как в салоне" — все это признаки надежного продавца.
- Дата создания профиля: новый аккаунт может вызывать подозрения.
- Количество продаж: опытный продавец с хорошей репутацией более надежен.
3. Проверьте информацию о машине: убедитесь, что автомобиль действительно принадлежит указанному продавцу. Если в объявлении указано, что у машины один собственник, это должно совпадать с реальной историей автомобиля.
4. Осмотр автомобиля: при встрече с продавцом внимательно осмотрите машину:
- Сравните VIN-номер на автомобиле, в документах и в базе Автотека.
- Проверьте зазоры кузова и лакокрасочное покрытие на наличие следов ремонта или перекраски.
- Осмотрите стекла на наличие трещин или сколов.
- Особое внимание уделите порогам, дверным проемам и внутренней части кузова на предмет коррозии.
- Не забудьте обратить внимание на состояние салона: износ сидений, запахи и общее состояние интерьера могут многое рассказать о предыдущем владельце.
5. Тест-драйв: обязательно проведите тест-драйв. Это не только позволит вам оценить техническое состояние автомобиля, но и даст возможность понять, насколько комфортно вам будет управлять этой машиной.
