Прокуратура подала иск к автовокзалу в Самаре

Волжский районный суд в Самарской области начал рассматривать иск прокуратуры к ООО "Вектор". Юрлицо владеет остановочным пунктом на ул. Аврора, 156б в Самаре.
По информации Волга Ньюс, у представителей надзорных ведомств возникали вопросы, связанные с транспортной безопасностью. Сейчас третьим лицом в процессе выступает Ространснадзор по Приволжскому федеральному округу. Известно, что остановочный пункт (так он значится на картах) не оформлен как автовокзал. И одним из возникших вопросов у ревизоров стала пропускная способность. Дело в том, что для автовокзала регламентированная пропускная способность — от 200 человек, а у данного остановочного пункта она может быть больше. При этом перевозки здесь межрегиональные. Например, транспорт отправляется в Уральск. Надзорные инстанции требовали устранить нарушения.
Журналист Волга Ньюс побывала на заседании суда 15 декабря. В этот день представители прокуратуры подали в суд уточненные требования. А представитель юрлица попросил суд приобщить решения служителей Фемиды по похожим материалам. Следующее заседание в Волжском районном суде отложили на 9 февраля.
