В Самаре 17 декабря состоится презентация книги "ИНДИЯ: БИХАР и УТТАР-ПРАДЕШ"

Самарская область осуществляет тесное сотрудничество с Республикой Индия, в регионе регулярно проходят мероприятия, направленные на укрепление связей между Россией и Индией, осуществление плодотворного межкультурного обмена.
Индия — страна, где культурные традиции не прерывались с древнейших времен. Книга-альбом, посвященная штатам Бихар и Уттар-Прадеш, как центральным для истории и культуры Индии, была подготовлена и издана МОО "ЦДК" и ООО "Арт-Лайт".
На территории современного штата Бихар, расположенного на северо-востоке страны, находились древние государства Магадха, Кошала, Вайшали; здесь жили и проповедовали Гаутама Будда и Махавира, 24-й тиртханкар джайнизма. В Бихаре находится древний буддийский университет Наланда, возникший задолго до европейских университетов. Притягивают туристов Агра с Тадж-Махалом, Лакхнау с его необычной архитектурой, Фатехпур-Сикри, расположенные в штате Уттар-Прадеш к западу от Бихара. Издание будет интересно всем, кто неравнодушен к истории и культуре этой удивительной страны.
Презентация книги "ИНДИЯ: БИХАР и УТТАР-ПРАДЕШ" состоится 17 декабря в 16:30 в Культурно-выставочном центре "Радуга" в Самаре. Книга будет представлена издательством ООО "Арт-Лайт". Гости мероприятия смогут послушать авторов книги и увидеть видеофильм о ее создании.
В концертной части программы выступят детский хор, ансамбль индийского танца "Кришна Даси" (руководитель В. Ульбаев), детский музыкально-хореографический театр "Искорки" (руководитель Черноталова Е.Ф.). Олеся Котова исполнит музыкальную композицию на гуслях.
Экскурсия по фотовыставке "Индия. Культурно-исторические памятники штатов Бихар и Уттар-Прадеш" завершит программу мероприятия.
Книга и выставка были созданы по итогам фото-экспедиции в Индию по штатам Бихар и Уттар-Прадеш в марте 2025, организованной при организационной поддержке Посольства Индии в Москве. Участники экспедиции — руководители МОО "ЦДК" — президент Юрий Егорович Родичев и вице-президент Макарова Анна Юрьевна, программа экспедиции была насыщенной, ее длительность составила 3 недели.
На мероприятии ожидаются высокие представители Посольства Индии в России. Вход на мероприятие свободный.
