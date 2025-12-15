В Самарской области объединят еще четыре больницы

Министерство здравоохранения Самарской области готовит реорганизацию еще нескольких медицинских учреждений. Камышлинскую, Клявлинскую и Шенталинскую центральные районные больницы присоединят к Похвистневской центральной районной больнице. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте ведомства.

Ранее сообщалось об объединении 14 медучреждений. По словам чиновников, оптимизация больниц проводится для сокращения затрат на содержание административно-управленческого персонала. Все медучреждения продолжат работать. Сокращение медицинских работников не планируется.

При этом в минздраве ожидают, что реорганизация позволит повысить качество и доступность медицинских услуг.

"Укрупнение учреждений обеспечит финансовую устойчивость в части возможности перераспределения финансовых средств между видами медицинской помощи. В результате мероприятий планируются сокращение затрат на содержание административно-управленческого персонала, прочего персонала, централизация процесса осуществления закупок, оптимизация использования медицинского оборудования и материально-технических ресурсов, перераспределение медицинских кадров внутри больниц", - пояснили в минздраве.