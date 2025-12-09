Новый ФАП готовится к открытию в с. Тоузаково Кинель-Черкасского района

В с. Тоузаково Кинель-Черкасского района завершается строительство современного модульного медицинского пункта. Возведение ФАПа стало возможным благодаря дополнительным средствам, выделенным по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца года.

ФАП будет обслуживать более 200 жителей, в том числе около 30 детей.

Медицинскую помощь населению с. Тоузаково на протяжении 40 лет оказывает медсестра Ирина Пешкова. Совсем скоро она продолжит работу в новом, современном здании.

"Благодаря реализации нацпроектов и поддержке нашего губернатора в селах создаются условия для медицинского персонала и жителей, - отметил главный врач Кинель-Черкасской больницы Дмитрий Прибытков. - Новый ФАП в Тоузаково полностью соответствует стандартам оснащения и позволит жителям села получать качественную первичную помощь в комфортной обстановке".

Модульное здание построено по типовому проекту, предусматривающему все необходимые помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи.

Кроме того, в Кинель-Черкасском районе в этом году откроются еще два ФАПа - в пос. Вязники и с. Свободные Ключи.

Модернизация первичного звена здравоохранения проводится в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина, а также за счет областных средств. Всего в текущем году будет построено более 70 новых модульных объектов, включая ФАПы, офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.