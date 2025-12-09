Новый ФАП готовится к открытию в с. Тоузаково Кинель-Черкасского района

В с. Тоузаково Кинель-Черкасского района завершается строительство современного модульного медицинского пункта. Возведение ФАПа стало возможным благодаря дополнительным средствам, выделенным по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца года.
ФАП будет обслуживать более 200 жителей, в том числе около 30 детей.
Медицинскую помощь населению с. Тоузаково на протяжении 40 лет оказывает медсестра Ирина Пешкова. Совсем скоро она продолжит работу в новом, современном здании.
"Благодаря реализации нацпроектов и поддержке нашего губернатора в селах создаются условия для медицинского персонала и жителей, - отметил главный врач Кинель-Черкасской больницы Дмитрий Прибытков. - Новый ФАП в Тоузаково полностью соответствует стандартам оснащения и позволит жителям села получать качественную первичную помощь в комфортной обстановке".
Модульное здание построено по типовому проекту, предусматривающему все необходимые помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи.
Кроме того, в Кинель-Черкасском районе в этом году откроются еще два ФАПа - в пос. Вязники и с. Свободные Ключи.
Модернизация первичного звена здравоохранения проводится в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина, а также за счет областных средств. Всего в текущем году будет построено более 70 новых модульных объектов, включая ФАПы, офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас