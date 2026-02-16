Снижение мозговой активности, аритмия и выпадение волос: терапевт ВСК рассказала, чем опасно долгое голодание

Длительное голодание может привести к рефидинг-синдрому. Врач-терапевт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК Сафина Ягудина рассказала об опасности долгого отказа от пищи.

Организм человека работает как сложная, но очень точная система, в которой постоянный приток энергии — обязательное условие нормального функционирования. Голодание более 24-48 часов приводит к снижению уровня глюкозы, из-за чего мозг и мышцы переходят в "режим экономии", включаются стрессовые гормоны: кортизол, адреналин. Длительное голодание приводит к истощению белковых запасов, нарушению электролитного баланса, влияет на работу мозга, сердечно-сосудистой системы и иммунитета.

Что происходит в организме за 10 дней голодания?

1–2 день: расходуется запасенная в виде гликогена глюкоза из печени. Появляются слабость, раздражительность, снижение концентрации, головокружение, усиливается чувство холода. Метаболизм замедляется.

3–5 день: Организм переходит на использование жиров. Это состояние называется кетоз. Его признаки: запах ацетона изо рта, тошнота, головные боли. Значимо снижается уровень сахара, возможны обмороки. Падает физическая выносливость, могут быть скачки давления и нарушение сна.

6–10 день: Организм начинает активно расходовать белок. Уменьшается мышечная масса, появляются аритмии, падение давления, тревога. Зачастую ухудшается работа ЖКТ: запоры, боли в животе, тошнота. На фоне дефицита витаминов и микроэлементов вскоре начнет ухудшаться состояние кожи, ногтей и волос. Иммунитет становится крайне уязвимым.

Каковы последствия 10-дневного голодания?

Даже после выхода из голодания организм будет долго восстанавливаться. Частые последствия — гормональный сбой, трудности с набором мышечной массы, проблемы с сердцем, большие колебания уровня глюкозы крови, нарушения стула.

Резкий переход к обычному питанию опасен развитием "рефидинг-синдрома" — опасного состояния с нарушением электролитов, которое может привести к отёкам, аритмиям и даже остановке сердца.

Кроме того, подобные эксперименты ухудшают психоэмоциональное состояние: многие отмечают тревожность, депрессивные симптомы, расстройства пищевого поведения. И самое важное — длительное голодание не формирует "здорового" и устойчивого снижения веса. Наоборот, организм, испытав стресс, стремится восполнить потерянное, что приводит к стойкому повышенному аппетиту и быстрому набору потерянных килограммов.

Несмотря на то что длительное голодание на 10 дней несёт значительные риски для здоровья, кратковременные контролируемые периоды ограничения калорий могут использоваться как инструмент снижения веса. Например, популярная методика 5:2, или "разгрузочные дни", предполагает, что человек пять дней в неделю питается привычно, а в два оставшихся дня снижает калорийность рациона до 25%. Помимо снижения веса, периодическое ограничение калорий может улучшать обмен веществ и снижать риск развития диабета 2 типа. Преимущество этой диеты в том, что каждый может подобрать удобный режим приёмов пищи.

"Длительное голодание — одна из опасных практик, которую многие воспринимают как способ "перезагрузки" организма или быстрого снижения веса. Однако это серьёзный стресс, запускающий каскад нарушений в работе всех систем организма, а последствия могут сказаться на здоровье надолго. Важно соблюдать принципы рационального питания: включать овощи, белок, фрукты и ягоды, пить достаточно воды и избегать высококалорийных и рафинированных продуктов. Это мягкая альтернатива строгим диетам, подходящая для тех, кому сложно ежедневно подсчитывать калории", — Сафина Ягудина, врач-терапевт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК.