Как понять, что крещенские купания прошли неудачно — врач ВСК рассказал про 5 распространенных болезней "моржей"

Купание в проруби — одна из любимых зимних традиций россиян. Однако несмотря на пользу моржевания, важно помнить и о возможных последствиях переохлаждения. Ева Косарева, врач-терапевт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК рассказывает, как определить признаки переохлаждения, что делать в случае их возникновения, и какие меры предосторожности следует соблюдать.

Один из самых распространенных побочных эффектов моржевания — гипотермия. Это состояние, при котором температура тела падает ниже нормального уровня (обычно ниже 35°C). Симптомы могут включать озноб, спутанность сознания, усталость и замедление ритма сердца. Озноб при этом может сохраняться длительное время из-за нарушения терморегуляции организма. Первая помощь при гипотермии включает перемещение человека в теплое помещение, снятие мокрой одежды, постепенное согревание (горячие напитки, но не алкоголь). Если состояние не улучшается даже на утро после купания в холодной воде — важно оперативно обратиться за медицинской помощью.

Обморожение также может полностью проявиться не сразу. Первые признаки включают покалывание, онемение и изменение цвета кожи — бледность или "синюшность". В более тяжелых случаях на теле появляются волдыри. При обморожении необходимо сухое постепенное согревание, исключающее трение обмороженной области, после стоит сразу обратиться к врачу для оценки состояния.

Купание в холодной воде может иметь негативные последствия для сердечно-сосудистой системы — в виде обострения сердечно-сосудистых заболеваний или появления острых состояний. Это обусловлено спазмом периферических сосудов, приводящим к повышенной нагрузке на сердце, нарушением электропроводящих свойств тканей, т. к. замедляется сердечный ритм, а иногда развиваются и более опасные аритмии, повышением вязкости крови и электролитным дисбалансом. Симптомы могут включать боль в груди, одышку, сердцебиение или ощущение перебоев в работе сердца.

Переохлаждение также приводит ослаблению иммунной системы — как местного защитного барьера слизистых оболочек, так и системного иммунитета. Организм становится более уязвим перед вирусами и бактериями. Поэтому одним из последствий моржевания может стать развитие пневмонии. Бактериальные инфекции, как правило, протекают с более яркими симптомами интоксикации и высокой лихорадкой. Важно учитывать и анамнез недуга: сколько времени прошло с момента купаний в проруби, был ли контакт с инфекционными больными, есть ли предрасполагающие к бактериальным осложнениям сопутствующие заболевания. Лечение при этом не будет отличаться от главных принципов лечения пневмонии — оно должно быть назначено врачом после объективного осмотра и проведенного обследования.

По тем же причинам купание в холодной воде может привести и к развитию инфекций мочевыводящих путей (ИМП), в том числе к тяжелым их формам в виде острого пиелонефрита — воспаления ткани почки.

"Правильное закаливание имеет и положительное воздействие на организм. Согласно существующим исследованиям, улучшается работа иммунной системы, уменьшается уровень системного воспаления, организм способен быстрее восстанавливаться после физических и психо-эмоциональных нагрузок, улучшается настроение, повышается уровень обмена веществ. Поэтому регулярное "моржевание" может быть безопасным и полезным занятием при условии соблюдения мер предосторожности и учета индивидуальных особенностей здоровья. Признаками того, что купание прошло благоприятно, может быть улучшение настроения и чувство бодрости, повышенная работоспособность, улучшение общего самочувствия", — Ева Косарева, врач-терапевт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК.