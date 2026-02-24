Врачи больницы им. Середавина удалили самарчанке 5-килограммовую опухоль

Сосудистые хирурги больницы им. Середавина провели сложную операцию по удалению 5-килограммовой опухоли, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Женщина поступила в медучреждение с подозрением на обширную гематому забрюшинного пространства. Хирурги провели экстренную сложную операцию.

"Мы оперативно провели обследование, ситуация была экстренная из-за внутреннего кровотечения, — рассказал заведующий отделением Амир Аюпов. — Во время операции первоначальный диагноз не подтвердился. Было обнаружено новообразование, которое достигало размеров 30 на 20 сантиметров, вес составлял около 5 килограммов. Опухоль врастала практически в нижнюю полую вену, в почечную вену".

Сложность вмешательства заключалась в необходимости частичной резекции нижней полой вены и проведения нефрэктомии.

"Операция прошла успешно. Послеоперационный период у пациентки протекает без осложнений: она активна, самостоятельно встает и ходит. Далее ей предстоит консультация онкологов для определения тактики дополнительного лечения", — пояснил врач.