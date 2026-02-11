16+
Почему мигрень на самом деле не просто головная боль, а серьёзное неврологическое заболевание

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Мигрень часто ошибочно путают с сильной головной болью. В действительности — это подтверждённое неврологическое заболевание, которое существенно снижает уровень жизни человека. Чем мигрень отличается от обычной головной боли, насколько распространена, опасна ли для жизни, и что может вызывать приступы — разбираемся вместе с врачом-терапевтом Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК Екатериной Шитовой.

Мигрень проявляется в виде приступов интенсивной, часто односторонней пульсирующей боли, которые могут длиться от 4 до 72 часов. Ей часто сопутствуют тошнота, рвота и повышенная чувствительность к свету и звукам. Примерно у каждого четвертого пациента перед приступом возникает аура — временные нарушения зрения, слуха. В основе болезни лежит сложный механизм с вовлечением сосудов и нервных структур. В отличие от мигрени, обычная головная боль напряжения обычно двусторонняя, монотонная, не сопровождается дополнительными симптомами и не мешает привычной деятельности, часто возникая на фоне стресса.

В среднем в мире мигренью страдает около 1,2 миллиарда человек, или 14–15% взрослого населения планеты. Женщины сталкиваются с ней в три раза чаще мужчин. В России распространенность достигает 17–20%, а пик заболеваемости приходится на самый активный возраст — 20–40 лет.

Мигрень имеет выраженную наследственную природу: в 40-60% случаев она передается по наследству. Если от заболевания страдают родители, риск для детей возрастает в 2–3 раза. Ученые выделяют конкретные гены (например, CACNA1A, ATP1A2), мутации в которых повышают возбудимость клеток мозга, однако для возникновения болезни необходимо и влияние факторов внешней среды.

Сама по себе мигрень не представляет прямой угрозы для жизни, но серьезно снижает ее качество. В редких случаях (0,5–1,5%) она может быть одним из факторов риска развития мигренозного инсульта. Для минимизации таких рисков важно контролировать сопутствующие состояния: артериальное давление и уровень холестерина.

Триггеры мигрени разнообразны. Их можно разделить на эмоциональные (связаны в основном со стрессом), гормональные, недостаток или излишки сна, употребление определенных продуктов или голодания, а также внешние факторы (свет, звуки, запахи, атмосферное давление).

"Мигрень — это серьезное заболевание, которое требует внимания и правильного подхода. Важно не просто купировать боль таблетками, а понимать свои триггеры, вести дневник приступов и вместе с врачом-неврологом разрабатывать стратегию лечения, которая может включать как купирование острых состояний, так и профилактическую терапию. Осознанное управление образом жизни и контроль сопутствующих факторов риска позволяют значительно сократить частоту и интенсивность приступов, вернув человеку радость полноценной жизни", — комментирует Екатерина Шитова, врач-терапевт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК.

