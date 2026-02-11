Почему мигрень на самом деле не просто головная боль, а серьёзное неврологическое заболевание

Мигрень часто ошибочно путают с сильной головной болью. В действительности — это подтверждённое неврологическое заболевание, которое существенно снижает уровень жизни человека. Чем мигрень отличается от обычной головной боли, насколько распространена, опасна ли для жизни, и что может вызывать приступы — разбираемся вместе с врачом-терапевтом Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК Екатериной Шитовой.
Мигрень проявляется в виде приступов интенсивной, часто односторонней пульсирующей боли, которые могут длиться от 4 до 72 часов. Ей часто сопутствуют тошнота, рвота и повышенная чувствительность к свету и звукам. Примерно у каждого четвертого пациента перед приступом возникает аура — временные нарушения зрения, слуха. В основе болезни лежит сложный механизм с вовлечением сосудов и нервных структур. В отличие от мигрени, обычная головная боль напряжения обычно двусторонняя, монотонная, не сопровождается дополнительными симптомами и не мешает привычной деятельности, часто возникая на фоне стресса.
В среднем в мире мигренью страдает около 1,2 миллиарда человек, или 14–15% взрослого населения планеты. Женщины сталкиваются с ней в три раза чаще мужчин. В России распространенность достигает 17–20%, а пик заболеваемости приходится на самый активный возраст — 20–40 лет.
Мигрень имеет выраженную наследственную природу: в 40-60% случаев она передается по наследству. Если от заболевания страдают родители, риск для детей возрастает в 2–3 раза. Ученые выделяют конкретные гены (например, CACNA1A, ATP1A2), мутации в которых повышают возбудимость клеток мозга, однако для возникновения болезни необходимо и влияние факторов внешней среды.
Сама по себе мигрень не представляет прямой угрозы для жизни, но серьезно снижает ее качество. В редких случаях (0,5–1,5%) она может быть одним из факторов риска развития мигренозного инсульта. Для минимизации таких рисков важно контролировать сопутствующие состояния: артериальное давление и уровень холестерина.
Триггеры мигрени разнообразны. Их можно разделить на эмоциональные (связаны в основном со стрессом), гормональные, недостаток или излишки сна, употребление определенных продуктов или голодания, а также внешние факторы (свет, звуки, запахи, атмосферное давление).
"Мигрень — это серьезное заболевание, которое требует внимания и правильного подхода. Важно не просто купировать боль таблетками, а понимать свои триггеры, вести дневник приступов и вместе с врачом-неврологом разрабатывать стратегию лечения, которая может включать как купирование острых состояний, так и профилактическую терапию. Осознанное управление образом жизни и контроль сопутствующих факторов риска позволяют значительно сократить частоту и интенсивность приступов, вернув человеку радость полноценной жизни", — комментирует Екатерина Шитова, врач-терапевт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас