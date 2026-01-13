И.о. главы ТФОМС Самарской области стала Наталья Трошкина

Исполнять обязанности главы ТФОМС Самарской области в 2026 г. стала Наталья Трошкина. Руководитель ТФОМС Владислав Романов исчез еще в прошлом году.
Напомним, глава территориального фонда ОМС Владислав Романов официально объявлен в розыск силовиками. Как указывается в базе розыска, Владислав Романов родился в 1965 г. в Пензе. Всех, кто что-то знает о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 8-927-785-85-65, 8 (846) 334-62-03.
В базе указывается, что его ищут "по статье УК", более конкретные данные не приводятся. При этом Романов ранее был совладельцем фирмы "АРК", которая специализируется на медицинских закупках. Нынешний совладелец фирмы "АРК" Юрий Авдеев недавно был задержан. Авдеева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предположительно, речь может идти о поставках медицинского оборудования по завышенной цене. Совладельцами "АРК", согласно данным Seldon.Basis, являются Юрий Авдеев (90%) и Татьяна Голудина (10%). О задержании Голудиной стало известно в ноябре. По версии следствия, она была свидетелем по уголовному делу о мошенничестве и передала сотруднику регионального ФСБ, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, более 770 тыс. рублей.
Кроме того, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал о предположительных нарушениях в фонде. Стали известны случаи, когда у людей в Госуслугах появлялись отметки о получении медпомощи, хотя люди ее не получали.
Как сообщили журналисту Волга Ньюс в ТФОМС 13 января, официально Романов в отпуске. Его обязанности сейчас исполняет Наталья Трошкина. Согласно сайту ТФОМС, у Романова есть еще три заместителя: Станислав Соколов, Алексей Шатилов, Ольга Спицына.
Интересно, что бывшего главу ТФОМС Виктора Мокшина (много лет работавшего с Владиславом Романовым) упоминали в связи с другим расследованием, но в качестве свидетеля. Мокшина и Романова также допрашивали по делу о картельном сговоре на обслуживание самарских больниц.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас