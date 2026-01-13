16+
Здравоохранение Общество

И.о. главы ТФОМС Самарской области стала Наталья Трошкина

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Исполнять обязанности главы ТФОМС Самарской области в 2026 г. стала Наталья Трошкина. Руководитель ТФОМС Владислав Романов исчез еще в прошлом году.

Фото: Ксения Штефан

Напомним, глава территориального фонда ОМС Владислав Романов официально объявлен в розыск силовиками. Как указывается в базе розыска, Владислав Романов родился в 1965 г. в Пензе. Всех, кто что-то знает о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 8-927-785-85-65, 8 (846) 334-62-03.

В базе указывается, что его ищут "по статье УК", более конкретные данные не приводятся. При этом Романов ранее был совладельцем фирмы "АРК", которая специализируется на медицинских закупках. Нынешний совладелец фирмы "АРК" Юрий Авдеев недавно был задержан. Авдеева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предположительно, речь может идти о поставках медицинского оборудования по завышенной цене. Совладельцами "АРК", согласно данным Seldon.Basis, являются Юрий Авдеев (90%) и Татьяна Голудина (10%). О задержании Голудиной стало известно в ноябре. По версии следствия, она была свидетелем по уголовному делу о мошенничестве и передала сотруднику регионального ФСБ, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, более 770 тыс. рублей.

Кроме того, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал о предположительных нарушениях в фонде. Стали известны случаи, когда у людей в Госуслугах появлялись отметки о получении медпомощи, хотя люди ее не получали.

Как сообщили журналисту Волга Ньюс в ТФОМС 13 января, официально Романов в отпуске. Его обязанности сейчас исполняет Наталья Трошкина. Согласно сайту ТФОМС, у Романова есть еще три заместителя: Станислав Соколов, Алексей Шатилов, Ольга Спицына.

Интересно, что бывшего главу ТФОМС Виктора Мокшина (много лет работавшего с Владиславом Романовым) упоминали в связи с другим расследованием, но в качестве свидетеля. Мокшина и Романова также допрашивали по делу о картельном сговоре на обслуживание самарских больниц.

