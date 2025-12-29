Последний выезд разыскиваемого главы ТФОМС Романова мог быть в Грузию

Выезжать с территории России в последний раз глава территориального фонда Обязательного медицинского образования Самарской области Владислав Романов мог в Грузию. По данным источников, это могло быть еще в октябре.

Из публичной плоскости Владислав Романов пропал в ноябре. 27 ноября на заседании Самарской губернской думы про бюджет фонда докладывала его заместитель Наталья Трошкина. По данным источников, Романов на тот момент мог быть в отпуске. При этом 30 октября Романов присутствовал на заседании Губдумы и отвечал на вопросы.

11 декабря Романова объявили в розыск. Чуть позже информация об этом появилась и в официальной базе розыска МВД. Как указывается в базе розыска, Владислав Романов родился в 1965 г. в Пензе. Всех, кто что-то знает о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 8-927-785-85-65, 8 (846) 334-62-03. В базе указывается, что его ищут "по статье УК", но не приводятся более конкретные данные.

При этом Романов ранее был совладельцем фирмы "АРК", которая специализируется на медицинских закупках. Нынешний совладелец фирмы "АРК" Юрий Авдеев недавно был задержан. Авдеева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предположительно, речь может идти о поставках медицинского оборудования по завышенной цене.

Совладельцами "АРК", согласно данным Seldon.Basis, являются Юрий Авдеев (90%) и Татьяна Голудина (10%). О задержании Голудиной стало известно в ноябре. По версии следствия, она была свидетелем по уголовному делу о мошенничестве и передала сотруднику регионального ФСБ, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, более 770 тыс. рублей.

Кстати, ранее у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева возник ряд вопросов к предпринимателям, которые могут управлять крупными бизнесами (через связанных лиц), и не исключено, что недоплачивать налоги. Среди тех, к кому возникли вопросы, были названы Павел Селезнев, Михаил Дудин, Алексей Звягинцев (соучредитель ООО "Трубная механическая компания", уточнялось, что есть предположение, что он координирует получение контрактов в минтрансе, минстрое и минЖКХ Самарской области), ООО "АРК" (учредители Юрий Авдеев, Владислав Романов — уточнялось, якобы есть информация, что при формировании налоговой базы учитываются не все доходы). Также губернатор Вячеслав Федорищев рассказал, что при проверке ТФОМС выявлены вопиющие нарушения.

Интересно, что упомянутый выше Павел Селезнев ранее был уличен судом в выезде из страны по подложному паспорту. Селезнев ранее работал в ФСБ и вышел на пенсию 31 декабря 2015 года. Он расписался в документах о том, что не может выезжать из России до 6 августа 2020 г. (пять лет с момента последнего ознакомления с секретными документами). Но по подложному паспорту в 2019 г. он летал в Дубай и Турцию. Суд назначил штраф 200 тыс. рублей.