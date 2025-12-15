Глава ТФОМС Владислав Романов объявлен в розыск

По данным источников Волга Ньюс, глава Территориального фонда ОМС Самарской области Владислав Романов был объявлен в розыск в конце прошлой недели. До этого он ушел в отпуск, а обязанности главы фонда исполняла его заместитель Наталия Трошкина.

Владислав Романов ранее был совладельцем фирмы "АРК", которая специализируется на медицинских закупках. Нынешний совладелец фирмы "АРК" Юрий Авдеев недавно был задержан. Авдеева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предположительно, речь может идти о поставках медицинского оборудования по завышенной цене.

Совладельцами "АРК", согласно данным Seldon.Basis, являются Юрий Авдеев (90%) и Татьяна Голудина (10%). О задержании Голудиной стало известно в ноябре. По версии следствия, она была свидетелем по уголовному делу о мошенничестве и передала сотруднику регионального ФСБ, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, более 770 тыс. рублей.

Кстати, ранее у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева возник ряд вопросов к предпринимателям, которые могут управлять крупными бизнесами (через связанных лиц) и, не исключено, что недоплачивать налоги. Среди тех, к кому возникли вопросы, были названы Павел Селезнев, Михаил Дудин, Алексей Звягинцев (соучредитель ООО "Трубная механическая компания", уточнялось, что есть предположение, что он координирует получение контрактов в минтрансе, минстрое и минЖКХ Самарской области), ООО "АРК" (учредители Юрий Авдеев, Владислав Романов — уточнялось, что есть информация, что не все доходы учитываются при формировании налоговой базы).

Также губернатор Вячеслав Федорищев недавно рассказал, что выявлены вопиющие нарушения при проверке ТФОМС.