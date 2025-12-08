В Тольятти задержали местного жителя с самодельным кастетом

В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении холодного оружия, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Информация о том, что ранее не судимый 23-летний мужчина причастен к незаконному обороту холодного оружия поступила полицейским от неравнодушных граждан. С целью проверки полученных сведений тольяттинца задержали возле одного из многоквартирных домов в Автозаводском районе. В присутствии понятых оперуполномоченные во время личного досмотра обнаружили и изъяли у задержанного металлический предмет, который направили на исследование. По заключению экспертов изъятое представляет собой кустарно изготовленное холодное оружие ударно‑раздробляющего действия.

Как пояснил полицейским задержанный, кастет он для собственных нужд изготовил весной прошлого года, находясь на одном из предприятий города, где работал.

В настоящее время отделом дознания Управления МВД России по городу Тольятти в отношении безработного местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 223 УК РФ "Незаконное изготовление оружия". Полицейские устанавливают возможные факты противоправной деятельности подозреваемого.