В самарском баре охранники подрались с посетителями

Самарские полицейские проводят проверку из-за ЧП в баре "Жизнь удалась". Заявление написали пострадавшие посетители. С их слов, их побили в ночь на 30 ноября.
"В какой-то момент я отлучился, когда вернулся ко входу в зал, расположенный на втором этаже, увидел двух своих коллег, на одном из них от футболки осталось пару ниток, у второго были очень сильные кровоподтеки в области глаз (как впоследствии выяснилось в медицинском учреждении, у него перелом лицевых костей). Я попытался выяснить обстоятельства произошедшего у охраны, мне в ответ начали угрожать физической расправой", — утверждает коллега побитых.
По версии пострадавших, побили их беспричинно охранники. Также, со слов пострадавших, на место позже прибыли сотрудники Росгвардии. Посетители бара хотят придать ситуацию огласке, поскольку считают, что обидчиков не задержали сразу и смогут не наказать в дальнейшем. Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области.
"Отдел полиции по Октябрьскому району У МВД России по Самаре по заявлению местного жителя проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства и личности участников произошедшего", — сообщили в пресс-службе областной полиции.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.