В самарском баре охранники подрались с посетителями

Самарские полицейские проводят проверку из-за ЧП в баре "Жизнь удалась". Заявление написали пострадавшие посетители. С их слов, их побили в ночь на 30 ноября.

"В какой-то момент я отлучился, когда вернулся ко входу в зал, расположенный на втором этаже, увидел двух своих коллег, на одном из них от футболки осталось пару ниток, у второго были очень сильные кровоподтеки в области глаз (как впоследствии выяснилось в медицинском учреждении, у него перелом лицевых костей). Я попытался выяснить обстоятельства произошедшего у охраны, мне в ответ начали угрожать физической расправой", — утверждает коллега побитых.

По версии пострадавших, побили их беспричинно охранники. Также, со слов пострадавших, на место позже прибыли сотрудники Росгвардии. Посетители бара хотят придать ситуацию огласке, поскольку считают, что обидчиков не задержали сразу и смогут не наказать в дальнейшем. Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области.

"Отдел полиции по Октябрьскому району У МВД России по Самаре по заявлению местного жителя проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства и личности участников произошедшего", — сообщили в пресс-службе областной полиции.