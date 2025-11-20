Жителя Самары будут судить за убийство приятеля

В Самаре отправили в суд уголовное дело 41-летнего местного жителя, обвиняемого убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, по версии следствия, в ночь с 13 на 14 июля мужчина выпивал дома со знакомым. В какой-то момент они поссорились. Началась драка, и самарец ударил оппонента ножом в шею. От этого ранения пострадавший скончался на месте.