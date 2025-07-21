Самарца подозревают в убийстве знакомого в ходе пьяной ссоры

В Самаре сотрудники полиции задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве приятеля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В полицию поступила информация о преступлении, совершенном в одной из квартир на пр. Кирова. Прибывшие по указанному адресу правоохранители обнаружили в квартире тело мужчины с признаками насильственной смерти. В помещении также находился владелец жилья — ранее судимый за разбойное нападение безработный мужчина.
В ходе работы по установлению личности погибшего, полицейские провели поквартирный обход и выяснили: 47-летний потерпевший проживал на той же улице и нигде официально не работал.
Изучив полученную информацию полицейские предположили, что в ночь с 13 на 14 июля между приятелями произошла ссора во время совместного распития спиртных напитков.
Со слов хозяина квартиры, он нанес ножевое ранение своему гостю. После чего сообщил о случившемся в экстренные службы и не стал скрываться с места происшествия. Предполагаемое орудие преступления полицейские обнаружили в квартире.
Подозреваемого сотрудники полиции доставили в Следственное управление СК России по Самарской области для проведения следственных действий. В отношении мужчины по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовном делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы