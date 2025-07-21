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Преступления Происшествия

Самарца подозревают в убийстве знакомого в ходе пьяной ссоры

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре сотрудники полиции задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве приятеля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию поступила информация о преступлении, совершенном в одной из квартир на пр. Кирова. Прибывшие по указанному адресу правоохранители обнаружили в квартире тело мужчины с признаками насильственной смерти. В помещении также находился владелец жилья — ранее судимый за разбойное нападение безработный мужчина.

В ходе работы по установлению личности погибшего, полицейские провели поквартирный обход и выяснили: 47-летний потерпевший проживал на той же улице и нигде официально не работал.

Изучив полученную информацию полицейские предположили, что в ночь с 13 на 14 июля между приятелями произошла ссора во время совместного распития спиртных напитков.

Со слов хозяина квартиры, он нанес ножевое ранение своему гостю. После чего сообщил о случившемся в экстренные службы и не стал скрываться с места происшествия. Предполагаемое орудие преступления полицейские обнаружили в квартире.

Подозреваемого сотрудники полиции доставили в Следственное управление СК России по Самарской области для проведения следственных действий. В отношении мужчины по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовном делу проводятся  следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

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Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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