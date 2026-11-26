Суд Ставропольского района признал 34‑летнего мужчину виновным за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, сообщает региональная прокуратура.

Согласно материалам дела, в январе 2023 г. в с. Ягодное между мужчинами вспыхнул конфликт: потерпевший, находясь в состоянии опьянения, неуважительно отнесся к супруге подсудимого. В ходе ссоры обвиняемый нанес оппоненту множественные удары металлическим предметом по голове и телу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался в больнице.

Подсудимый вину не признал, но компенсировал семье погибшего моральный вред в размере 1 млн рублей. С учетом позиции прокуратуры суд назначил фигуранту наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.