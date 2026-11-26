Суд Ставропольского района признал 34‑летнего мужчину виновным за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, сообщает региональная прокуратура.
Согласно материалам дела, в январе 2023 г. в с. Ягодное между мужчинами вспыхнул конфликт: потерпевший, находясь в состоянии опьянения, неуважительно отнесся к супруге подсудимого. В ходе ссоры обвиняемый нанес оппоненту множественные удары металлическим предметом по голове и телу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался в больнице.
Подсудимый вину не признал, но компенсировал семье погибшего моральный вред в размере 1 млн рублей. С учетом позиции прокуратуры суд назначил фигуранту наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут