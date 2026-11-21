Следователи Автозаводского района Тольятти возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого по статье "Посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере". Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В ноябре фигурант получил от представителя коммерческой организации 2,4 млн рублей за способствование в уклонении от уплаты налогов.

"Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области, он был задержан при содействии сотрудников ОМОН "Орлан" Управления Росгвардии по Самарской области", — отмечается в сообщении.

Сейчас мужчина заключен под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.