Следователи Автозаводского района Тольятти возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого по статье "Посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере". Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
В ноябре фигурант получил от представителя коммерческой организации 2,4 млн рублей за способствование в уклонении от уплаты налогов.
"Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области, он был задержан при содействии сотрудников ОМОН "Орлан" Управления Росгвардии по Самарской области", — отмечается в сообщении.
Сейчас мужчина заключен под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут