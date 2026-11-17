В Самарской области мужчина отдал мошенникам более 1 млн рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В мессенджере с 46-летним мужчиной связался неизвестный. Представившись сотрудником Центрального банка, собеседник убедил потерпевшего, что сбережения находятся под угрозой и для сохранности их необходимо перевести на "безопасный счет". Следуя инструкциям злоумышленника, потерпевший выполнил перевод на указанные реквизиты. Когда мошенник перестал выходить на связь, мужчина осознал, что стал жертвой афериста.

По данному факту возбуждено уголовное дело.