Семья из Ставропольского района, попав под влияние аферистов, перечислила на "резервный счет" свыше 1 млн руб.

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, жертвами мошенников стали 60‑летняя женщина и ее 39‑летний сын из Ставропольского района.

В момент звонка потерпевшие находились в машине и ожидали, когда их внучка закончит занятия по танцам. Неожиданно пожилой женщине позвонил неизвестный под видом сотрудника "правоохранительных органов".

Под предлогом "проверки" и "наложения ареста на средства" он убедил местную жительницу перевести все имеющиеся деньги на так называемый "резервный счет". Под влиянием неизвестного, женщина убедила сына перевести более 1 млн рублей.

Когда мошенник перестал выходить на связь, пострадавшие обратились за помощью в полицию.