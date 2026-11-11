Сел за руль пьяным: появились подробности ДТП, в котором по вине водителя Infinity погибли два человека

В пресс-службе Самарского областного суда раскрыли подробности смертельного ДТП, произошедшего 8 ноября за Заводском шоссе в Самаре.

Напомним, в воскресенье, 8 ноября, рядом с домом № 23А на Заводском шоссе водитель Infinity выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем марки "ВИС 2349". В результате погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. Также сообщалось о пострадавших.

Из пресс-релиза Самарского областного суда стало известно, что водитель за рулем иномарки был пьян. Сейчас его заключили под стражу до 8 января. Мужчина обвиняется по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожность смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Как сообщили в пресс-службе областного суда, при избрании меры пресечения было учтено, что на иждивении у обвиняемого есть два малолетних ребенка, он трудоустроен и не имеет судимостей.

"Однако, принимая во внимание тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется гражданин А., санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В связи с этим суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого на два месяца — до 8 января 2027 года", — отмечается в сообщении.