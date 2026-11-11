Сел за руль пьяным: появились подробности ДТП, в котором по вине водителя Infinity погибли два человека

В пресс-службе Самарского областного суда раскрыли подробности смертельного ДТП, произошедшего 8 ноября за Заводском шоссе в Самаре.
Напомним, в воскресенье, 8 ноября, рядом с домом № 23А на Заводском шоссе водитель Infinity выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем марки "ВИС 2349". В результате погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. Также сообщалось о пострадавших.
Из пресс-релиза Самарского областного суда стало известно, что водитель за рулем иномарки был пьян. Сейчас его заключили под стражу до 8 января. Мужчина обвиняется по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожность смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
Как сообщили в пресс-службе областного суда, при избрании меры пресечения было учтено, что на иждивении у обвиняемого есть два малолетних ребенка, он трудоустроен и не имеет судимостей.
"Однако, принимая во внимание тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется гражданин А., санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В связи с этим суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого на два месяца — до 8 января 2027 года", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут