16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сел за руль пьяным: появились подробности ДТП, в котором по вине водителя Infinity погибли два человека В Самаре будут судить женщину, убившую в пьяной ссоре сожителя Фиктивное трудоустройство на 1,5 млн: экс‑глава райсобрания предстанет перед судом в Самарской области Дело об исчезнувших раках: в Самаре расследуют необычное уголовное дело Жительница Самары в поисках заработка перевела аферистам все свои сбережения

Преступления Происшествия

Сел за руль пьяным: появились подробности ДТП, в котором по вине водителя Infinity погибли два человека

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 108
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пресс-службе Самарского областного суда раскрыли подробности смертельного ДТП, произошедшего 8 ноября за Заводском шоссе в Самаре.

Напомним, в воскресенье, 8 ноября, рядом с домом № 23А на Заводском шоссе водитель Infinity выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем марки "ВИС 2349". В результате погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. Также сообщалось о пострадавших.

Из пресс-релиза Самарского областного суда стало известно, что водитель за рулем иномарки был пьян. Сейчас его заключили под стражу до 8 января. Мужчина обвиняется по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожность смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Как сообщили в пресс-службе областного суда, при избрании меры пресечения было учтено, что на иждивении у обвиняемого есть два малолетних ребенка, он трудоустроен и не имеет судимостей.

"Однако, принимая во внимание тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется гражданин А., санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В связи с этим суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого на два месяца — до 8 января 2027 года", — отмечается в сообщении.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Веселов 15 октября 2026 15:42 Дело о сексуальном преступлении в отношении двух девочек в Самарской области прекратили

Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю

Елена Балашова 06 октября 2026 03:44 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

а вы не в курсе всего этого?

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фото на сайте

В Самаре прошел Парад Памяти

В Самаре прошел Парад Памяти

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6