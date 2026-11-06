В Тольятти двое мужчин получили по 7 лет колонии за вымогательство и кражу документов

Суд в Тольятти вынес приговор двум местным жителям: каждый из них приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Их признали виновными в вымогательстве (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ) и похищении документов (ч. 2 ст. 325 УК РФ).

По данным прокуратуры Центрального района, с октября 2023 г. по январь 2025 г. мужчины требовали от знакомого передать им более 1 млн рублей. После отказа один из них похитил у потерпевшего официальные документы, в том числе водительское удостоверение. Следствие и прокуратура установили, что злоумышленники планировали использовать бумаги ради собственной выгоды.

Суд назначил каждому из фигурантов по 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.