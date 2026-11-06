В Тольятти двое мужчин получили по 7 лет колонии за вымогательство и кражу документов

Суд в Тольятти вынес приговор двум местным жителям: каждый из них приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Их признали виновными в вымогательстве (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ) и похищении документов (ч. 2 ст. 325 УК РФ).
По данным прокуратуры Центрального района, с октября 2023 г. по январь 2025 г. мужчины требовали от знакомого передать им более 1 млн рублей. После отказа один из них похитил у потерпевшего официальные документы, в том числе водительское удостоверение. Следствие и прокуратура установили, что злоумышленники планировали использовать бумаги ради собственной выгоды.
Суд назначил каждому из фигурантов по 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут