Самарец вырастил и насушил дома 1 кг марихуаны, теперь его ждет суд

В полицию Самары поступила информация, что ранее судимый безработный 46-летний местный житель может быть причастен к продаже наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полицейские и кинолог с собакой осмотрели квартиру подозреваемого и принадлежащий ему дачный участок. В квартире на подоконнике правоохранители обнаружили емкости с фрагментами конопли, а на участке — свыше 40 кустов растения.

"Помимо этого, полицейские изъяли контейнер с семенами общей массой более 80 граммов, пакет с веществом растительного происхождения и части растения общей массой 31 грамм, а также электронные весы, которые, по мнению следствия, могли использоваться для фасовки запрещенных веществ", — отмечается в сообщении.

Общая масса изъятого превысила 1 килограмм.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства", "Покушение на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах".

Сейчас уголовные дела объединены в одно производство и направлены в суд для принятие решения по существу.