Самарец вырастил и насушил дома 1 кг марихуаны, теперь его ждет суд

В полицию Самары поступила информация, что ранее судимый безработный 46-летний местный житель может быть причастен к продаже наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Полицейские и кинолог с собакой осмотрели квартиру подозреваемого и принадлежащий ему дачный участок. В квартире на подоконнике правоохранители обнаружили емкости с фрагментами конопли, а на участке — свыше 40 кустов растения.
"Помимо этого, полицейские изъяли контейнер с семенами общей массой более 80 граммов, пакет с веществом растительного происхождения и части растения общей массой 31 грамм, а также электронные весы, которые, по мнению следствия, могли использоваться для фасовки запрещенных веществ", — отмечается в сообщении.
Общая масса изъятого превысила 1 килограмм.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства", "Покушение на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах".
Сейчас уголовные дела объединены в одно производство и направлены в суд для принятие решения по существу.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут