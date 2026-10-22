Экс-главу Нефтегорского района Баландина задержали силовики

По данным следствия, в районе были махинации при строительстве очистных сооружений в Утевке. Ущерб составил 50 млн рублей.

Суд Октябрьского района Самары рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении экс-главы муниципального района Нефтегорский Самарской области Александра Баландина.

Уголовное дело в отношении него возбудили по п. "в, г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). По версии следствия, с марта 2024 г. по октябрь 2026 г. Баландин, являясь главой района, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органах местного самоуправления, вступил в сговор с пока неустановленными сотрудниками районной администрации, а также МКУ "УКС м. р. Нефтегорский Самарской области", ООО "Эверест" и иными.

Предполагается, что сговор был направлен на нарушения при осуществлении строительно-монтажных работ по реализации муниципального контракта, заключенного между МКУ "УКС м. р. Нефтегорский Самарской области" и ООО "Эверест", в рамках федерального проекта "Современный облик сельских территорий" (госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий"). Речь в контракте шла о проектировании и строительстве очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью в селе Утевка.

По данным суда, министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на основании недостоверных сведений, содержащихся в актах выполненных работ и унифицированной форме № КС-2, были перечислены деньги, выделенные в рамках госпрограммы для МКУ "УКС м. р. Нефтегорский Самарской области". Ущерб, по данным следствия, составляет не менее 50 млн рублей.

22 октября суд избрал для Баландина меру пресечения в виде запрета определенных действий на 1 месяц 27 суток, то есть по 18 декабря 2026 года.

Баландин родился 27 февраля 1965 года в селе Нефтегорского района. 12 декабря 2016 г. назначен заместителем председателя регионального правительства — министром строительства Самарской области. А 6 декабря 2018 года избран главой Нефтегорского района.

Напомним, в в октябре 2026 г. губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил временно исполняющим полномочия главы Нефтегорского района Романа Сухочева. Его кандидатуру глава региона поддержал на первом заседании Самарской областной думы VIII созыва.