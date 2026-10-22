Экс-главу Нефтегорского района Баландина задержали силовики

По данным следствия, в районе были махинации при строительстве очистных сооружений в Утевке. Ущерб составил 50 млн рублей.
Суд Октябрьского района Самары рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении экс-главы муниципального района Нефтегорский Самарской области Александра Баландина.
Уголовное дело в отношении него возбудили по п. "в, г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). По версии следствия, с марта 2024 г. по октябрь 2026 г. Баландин, являясь главой района, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органах местного самоуправления, вступил в сговор с пока неустановленными сотрудниками районной администрации, а также МКУ "УКС м. р. Нефтегорский Самарской области", ООО "Эверест" и иными.
Предполагается, что сговор был направлен на нарушения при осуществлении строительно-монтажных работ по реализации муниципального контракта, заключенного между МКУ "УКС м. р. Нефтегорский Самарской области" и ООО "Эверест", в рамках федерального проекта "Современный облик сельских территорий" (госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий"). Речь в контракте шла о проектировании и строительстве очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью в селе Утевка.
По данным суда, министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на основании недостоверных сведений, содержащихся в актах выполненных работ и унифицированной форме № КС-2, были перечислены деньги, выделенные в рамках госпрограммы для МКУ "УКС м. р. Нефтегорский Самарской области". Ущерб, по данным следствия, составляет не менее 50 млн рублей.
22 октября суд избрал для Баландина меру пресечения в виде запрета определенных действий на 1 месяц 27 суток, то есть по 18 декабря 2026 года.
Баландин родился 27 февраля 1965 года в селе Нефтегорского района. 12 декабря 2016 г. назначен заместителем председателя регионального правительства — министром строительства Самарской области. А 6 декабря 2018 года избран главой Нефтегорского района.
Напомним, в в октябре 2026 г. губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил временно исполняющим полномочия главы Нефтегорского района Романа Сухочева. Его кандидатуру глава региона поддержал на первом заседании Самарской областной думы VIII созыва.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут