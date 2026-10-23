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Что известно о компании из дела экс-главы Нефтегорского района

НЕФТЕГОРСК. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Эверест", которое фигурирует в уголовном деле бывшего главы Нефтегорского района Александра Баландина, специализировалось на строительно-монтажных работах в муниципалитетах. За время работы компания набрала контактов на 2,83 млрд рублей.

Контракт, о котором идет речь в уголовном деле, согласно сайту закупок, имеет цену более 184 млн рублей.

Компания имела контракты с администрацией Елховского района (капремонт), Ставропольского района (капремонт сетей водоснабжения в с. п.Верхние Белозерки, а также контракт на ремонт сетей водоснабжения в селе Узюково), УКС Хворостянского района (строительно-монтажные работы), администрацией сельского поселения Покровка Нефтегорского района (капитальный ремонт). Также компания проводила ремонтно-восстановительные работы на гидротехническом сооружении села Калдино Федоровского района Саратовской области.

Согласно данным ИАС Seldon.Basis, владельцем и руководителем "Эвереста" выступает Василий Чинков. Выручка компании за 2025 г. составила 775,8 млн руб., чистая прибыль - 9 млн рублей. Чинков также является совладельцем ООО "Альба" (деятельность ресторанов) и ООО "СКВ" (строительство жилых и нежилых зданий). Кроме того, Чинков занимает пост директора ООО "Седьмой километр" (деятельность автомобильного грузового транспорта). 

Напомним, на этой неделе был задержан экс-глава муниципального района Нефтегорский Самарской области Александр Баландин. Уголовное дело в отношении него возбудили по п. "в, г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

По версии следствия, с марта 2024 г. по октябрь 2026 г. Баландин вступил в сговор с пока неустановленными сотрудниками районной администрации, а также МКУ "УКС м. р. Нефтегорский Самарской области", ООО "Эверест" и иными. В итоге министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на основании недостоверных сведений были перечислены деньги, выделенные в рамках госпрограммы для МКУ "УКС м. р. Нефтегорский Самарской области". Ущерб, по данным следствия, составляет не менее 50 млн рублей. 

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Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!

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Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru

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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!

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