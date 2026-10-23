Что известно о компании из дела экс-главы Нефтегорского района

ООО "Эверест", которое фигурирует в уголовном деле бывшего главы Нефтегорского района Александра Баландина, специализировалось на строительно-монтажных работах в муниципалитетах. За время работы компания набрала контактов на 2,83 млрд рублей.
Контракт, о котором идет речь в уголовном деле, согласно сайту закупок, имеет цену более 184 млн рублей.
Компания имела контракты с администрацией Елховского района (капремонт), Ставропольского района (капремонт сетей водоснабжения в с. п.Верхние Белозерки, а также контракт на ремонт сетей водоснабжения в селе Узюково), УКС Хворостянского района (строительно-монтажные работы), администрацией сельского поселения Покровка Нефтегорского района (капитальный ремонт). Также компания проводила ремонтно-восстановительные работы на гидротехническом сооружении села Калдино Федоровского района Саратовской области.
Согласно данным ИАС Seldon.Basis, владельцем и руководителем "Эвереста" выступает Василий Чинков. Выручка компании за 2025 г. составила 775,8 млн руб., чистая прибыль - 9 млн рублей. Чинков также является совладельцем ООО "Альба" (деятельность ресторанов) и ООО "СКВ" (строительство жилых и нежилых зданий). Кроме того, Чинков занимает пост директора ООО "Седьмой километр" (деятельность автомобильного грузового транспорта).
Напомним, на этой неделе был задержан экс-глава муниципального района Нефтегорский Самарской области Александр Баландин. Уголовное дело в отношении него возбудили по п. "в, г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).
По версии следствия, с марта 2024 г. по октябрь 2026 г. Баландин вступил в сговор с пока неустановленными сотрудниками районной администрации, а также МКУ "УКС м. р. Нефтегорский Самарской области", ООО "Эверест" и иными. В итоге министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на основании недостоверных сведений были перечислены деньги, выделенные в рамках госпрограммы для МКУ "УКС м. р. Нефтегорский Самарской области". Ущерб, по данным следствия, составляет не менее 50 млн рублей.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!