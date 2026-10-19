Арестованный в Самаре экс-психолог ФСИН купила у пациентки дом за 40 млн рублей

Психолог Елена Магдеева стала владелицей особняка на Сорокинух Хуторах в Самаре, оформив сделку со своей подопечной — 21-летней Леей Весной Арцукевич. По договору стоимость жилья составила 40 млн рублей. Сейчас сделку оспаривает мать Леи — Галия Арцукевич.
Единственной собственницей дома Лея стала в детстве, когда ее отец, последовал заведенной традиции оформлять недвижимость на родственников. Вся семья жила в этом большом доме, хотя у них были и другие жилища, оформленные и на ее брата, и на мать.
По словам Галии Арцукевич, о том, что особняк, где она с сыном проживали долгие годы, продан стороннему лицу, она узнала в суде, куда ее вызвали для рассмотрения иска Магдеевой, требовавшей установить сервитут для прохода к своему дому (на участке расположены несколько построек, принадлежащих семье). Выяснилось, что сделка была совершена между Леей Весной и психологом Магдеевой, у которой девушка наблюдалась.
В конце 2025 года Арцукеви-старшая обратилась в суд с иском о признании данной сделки недействительной. Ответчики по делу — Лея Арцукевич и Елена Магдеева.
Рассмотрение гражданского иска Магдеевой об установлении сервитута Кировский районный суд приостановил. Причиной приостановки названа невозможность рассмотрения дела до разрешения другого дела.
Напомним, в начале октября в Кировском районном суде Елена Магдеева была арестована на два месяца по делу о краже ценностей из дома Арцукевич. Преступление, по версии предварительного следствия, было совершено в начале октября 2025 года. На этот самый дом напала группа пока не установленных лиц, Галию с сыном неделю удерживали в жилище, а потом выселили на улицу. В это время и была оформлена сделка об отчуждении особняка.
Конфликт дочери и матери сопровождался заявлениями Леи, после которых в отношении Галии было возбуждено уголовное дело якобы за сексуальные домогательства. При этом девушка скрывается в Калининграде, откуда от ее имени размещаются ролики в Интернете.
После публикации материла об аресте Магдеевой в редакцию поступило письмо, подписанное якобы Леей Весной Игоревной Арцукевич, которая требовала либо удалить статью, либо разместить на сайте редакции опровержение. Дескать, все в статье "спекуляция и клевета", направленные на отвлечение внимания от рейдерского захвата активов ООО "Волжский инструмент". Захватчик, якобы, - Галия Арцукевич.
Однако женщина получила 2/3 активов предприятия в наследство от мужа, что установлено арбитражным судом. Лее же досталось 1/6, как и ее брату. Будучи основным учредителем, Галия назначила себя директором и, следовательно, законно руководит фирмой.
Также автор письма утверждает, что никто Галию с ребенком не выселял из единственного жилья. Ее сопроводили в ее же дом, расположенный на соседнем участке. Однако, по словам Арцукевич-старшей, на соседнем участке расположен дом для собак. В нем живут пять ретриверов (Галия — заводчик) и козочки.
"Утверждение о том, что у меня якобы имеются "психические расстройства" — это абсолютная ложь…. У меня на руках есть 4 официальных заключения, которые подтверждают, что я абсолютно вменяема, дееспособна и отдаю себе отчет в каждом действии", — также пишет Лея Весна.
В редакцию также поступили два сумбурных письма от некоей ее защитницы Гульназ Плавянник, которая в числе прочего утверждает, что официальным представителем Леи Весны является владелец калининградского ООО "Трудовой центр" Нурлан Багиров. При этом, по данным СМИ, в 2011 г. Багиров получил 9 лет колонии строгого режима за пересылку из Санкт-Петербурга в Воркуту героина в особо крупном размере. А в 2024 г. Ленинградский районный суд города Калининграда приговорил его жену Елену Багирову-Васильковскую к 2 годам лишения свободы за организацию незаконной миграции.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...