Арестованный в Самаре экс-психолог ФСИН купила у пациентки дом за 40 млн рублей

Психолог Елена Магдеева стала владелицей особняка на Сорокинух Хуторах в Самаре, оформив сделку со своей подопечной — 21-летней Леей Весной Арцукевич. По договору стоимость жилья составила 40 млн рублей. Сейчас сделку оспаривает мать Леи — Галия Арцукевич.

Единственной собственницей дома Лея стала в детстве, когда ее отец, последовал заведенной традиции оформлять недвижимость на родственников. Вся семья жила в этом большом доме, хотя у них были и другие жилища, оформленные и на ее брата, и на мать.

По словам Галии Арцукевич, о том, что особняк, где она с сыном проживали долгие годы, продан стороннему лицу, она узнала в суде, куда ее вызвали для рассмотрения иска Магдеевой, требовавшей установить сервитут для прохода к своему дому (на участке расположены несколько построек, принадлежащих семье). Выяснилось, что сделка была совершена между Леей Весной и психологом Магдеевой, у которой девушка наблюдалась.

В конце 2025 года Арцукеви-старшая обратилась в суд с иском о признании данной сделки недействительной. Ответчики по делу — Лея Арцукевич и Елена Магдеева.

Рассмотрение гражданского иска Магдеевой об установлении сервитута Кировский районный суд приостановил. Причиной приостановки названа невозможность рассмотрения дела до разрешения другого дела.

Напомним, в начале октября в Кировском районном суде Елена Магдеева была арестована на два месяца по делу о краже ценностей из дома Арцукевич. Преступление, по версии предварительного следствия, было совершено в начале октября 2025 года. На этот самый дом напала группа пока не установленных лиц, Галию с сыном неделю удерживали в жилище, а потом выселили на улицу. В это время и была оформлена сделка об отчуждении особняка.

Лея Весна с помощью бородатых мужчин входит в родительский дом. Скрин с видео

Конфликт дочери и матери сопровождался заявлениями Леи, после которых в отношении Галии было возбуждено уголовное дело якобы за сексуальные домогательства. При этом девушка скрывается в Калининграде, откуда от ее имени размещаются ролики в Интернете.

После публикации материла об аресте Магдеевой в редакцию поступило письмо, подписанное якобы Леей Весной Игоревной Арцукевич, которая требовала либо удалить статью, либо разместить на сайте редакции опровержение. Дескать, все в статье "спекуляция и клевета", направленные на отвлечение внимания от рейдерского захвата активов ООО "Волжский инструмент". Захватчик, якобы, - Галия Арцукевич.

Однако женщина получила 2/3 активов предприятия в наследство от мужа, что установлено арбитражным судом. Лее же досталось 1/6, как и ее брату. Будучи основным учредителем, Галия назначила себя директором и, следовательно, законно руководит фирмой.

Также автор письма утверждает, что никто Галию с ребенком не выселял из единственного жилья. Ее сопроводили в ее же дом, расположенный на соседнем участке. Однако, по словам Арцукевич-старшей, на соседнем участке расположен дом для собак. В нем живут пять ретриверов (Галия — заводчик) и козочки.

"Утверждение о том, что у меня якобы имеются "психические расстройства" — это абсолютная ложь…. У меня на руках есть 4 официальных заключения, которые подтверждают, что я абсолютно вменяема, дееспособна и отдаю себе отчет в каждом действии", — также пишет Лея Весна.

В редакцию также поступили два сумбурных письма от некоей ее защитницы Гульназ Плавянник, которая в числе прочего утверждает, что официальным представителем Леи Весны является владелец калининградского ООО "Трудовой центр" Нурлан Багиров. При этом, по данным СМИ, в 2011 г. Багиров получил 9 лет колонии строгого режима за пересылку из Санкт-Петербурга в Воркуту героина в особо крупном размере. А в 2024 г. Ленинградский районный суд города Калининграда приговорил его жену Елену Багирову-Васильковскую к 2 годам лишения свободы за организацию незаконной миграции.