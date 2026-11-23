Судебные приставы Тольятти взыскали уголовный штраф с мужчины, нарушившего неприкосновенность частной жизни, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Тольяттинец без согласия знакомой разместил в соцсети кадры из видео, в котором присутствовали эпизоды, касающиеся ее частной жизни.
Суд признал мужчину виновным по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни" и приговорил к уголовному штрафу в 75 тысяч рублей.
"В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении должника были вынесены постановления о запрете на регистрационные действия в отношении его транспортного средства, об обращении взыскания на заработную плату. Также должнику было разъяснено, что в случае неисполнения судебного решения уголовный штраф может быть заменен более строгим наказанием.
Принятые сотрудником Службы меры побудили мужчину выплатить уголовный штраф в полном размере", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон