Судебные приставы Тольятти взыскали уголовный штраф с мужчины, нарушившего неприкосновенность частной жизни, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Тольяттинец без согласия знакомой разместил в соцсети кадры из видео, в котором присутствовали эпизоды, касающиеся ее частной жизни.

Суд признал мужчину виновным по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни" и приговорил к уголовному штрафу в 75 тысяч рублей.

"В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении должника были вынесены постановления о запрете на регистрационные действия в отношении его транспортного средства, об обращении взыскания на заработную плату. Также должнику было разъяснено, что в случае неисполнения судебного решения уголовный штраф может быть заменен более строгим наказанием.

Принятые сотрудником Службы меры побудили мужчину выплатить уголовный штраф в полном размере", - отмечается в сообщении.