Житель Безенчука, укравший у матери погибшего участника СВО 7 млн руб., выслушал приговор

Прокуратура Безенчукского района Самарской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, совершенная в особо крупном размере).

Из материалов дело известно, что мужчина, будучи другом погибшего участника специальной военной операции, предложил его матери помочь с оформлением положенных ей средств. Когда женщина оформляла банковские карты для зачисления денег в связи со смертью сына, подсудимый убедил ее указать его номер телефона. Затем он установил на свой телефон банковские приложения. После поступления денег злоумышленник перевел их со счетов потерпевшей на счета своей подруги, чтобы в дальнейшем распорядиться ими по своему усмотрению.

Таким образом "друг" украл более 7 млн руб., которые в ходе предварительного расследования возмещены в полном объеме.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.