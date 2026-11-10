Житель Безенчука, укравший у матери погибшего участника СВО 7 млн руб., выслушал приговор

Прокуратура Безенчукского района Самарской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, совершенная в особо крупном размере).
Из материалов дело известно, что мужчина, будучи другом погибшего участника специальной военной операции, предложил его матери помочь с оформлением положенных ей средств. Когда женщина оформляла банковские карты для зачисления денег в связи со смертью сына, подсудимый убедил ее указать его номер телефона. Затем он установил на свой телефон банковские приложения. После поступления денег злоумышленник перевел их со счетов потерпевшей на счета своей подруги, чтобы в дальнейшем распорядиться ими по своему усмотрению.
Таким образом "друг" украл более 7 млн руб., которые в ходе предварительного расследования возмещены в полном объеме.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон