В регионе горели мусоропровод, счетчик и баня

В Самарской области за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию пяти пожаров, сообщает региональное МЧС.
В Куйбышевском районе Самары на ул. Бакинской произошло короткое замыкание электросчетчика с последующим возгоранием проводки.
В Самарском районе областной столицы на ул. Водников горели домашние вещи в неэксплуатируемом строении на площади 4 кв.м.
В с. Бобровка Кинельского района на ул. Кирова горела частная баня на площади 25 кв.м.
А в Автозаводском районе Тольятти на ул. Революционной горел мусор в мусоропроводе с 7 по 12 этаж на площади 10 погонных метров.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !