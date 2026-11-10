В регионе горели мусоропровод, счетчик и баня

В Самарской области за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию пяти пожаров, сообщает региональное МЧС.

В Куйбышевском районе Самары на ул. Бакинской произошло короткое замыкание электросчетчика с последующим возгоранием проводки.

В Самарском районе областной столицы на ул. Водников горели домашние вещи в неэксплуатируемом строении на площади 4 кв.м.

В с. Бобровка Кинельского района на ул. Кирова горела частная баня на площади 25 кв.м.

А в Автозаводском районе Тольятти на ул. Революционной горел мусор в мусоропроводе с 7 по 12 этаж на площади 10 погонных метров.