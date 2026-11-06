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Пожары Происшествия

В Сергиевском районе на пожаре погиб мужчина и пострадала женщина

СЕРГИЕВСК. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В четверг, 5 ноября, в одном из частных домов с. Воротнее Сергиевского района произошел пожар. Огонь охватил 30 кв. м. 

На месте обнаружено тело 60-летнего мужчины, также пострадала 65-летняя женщина, сообщает ГУ МЧС по Самарской области. 

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Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

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