В Сергиевском районе на пожаре погиб мужчина и пострадала женщина

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В четверг, 5 ноября, в одном из частных домов с. Воротнее Сергиевского района произошел пожар. Огонь охватил 30 кв. м.

На месте обнаружено тело 60-летнего мужчины, также пострадала 65-летняя женщина, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.